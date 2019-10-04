الإمارات تشارك في مونديال الدراجات المائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك الإمارات في منافسات بطولة العالم للدراجات المائية (أي جي أس بي أيه) التي تستضيفها مدينة هافاسو في ولاية أريزونا اعتباراً من غد السبت حتى يوم 13 أكتوبر الجاري.

ويخوض التحدي العالمي الذي تشارك فيه 50 دولة: علي محمد يوسف اللنجاوي صاحب ذهبية «أسياد جاكرتا 2018» ونجوم فريق نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية الثلاثي مانع حبيب المرزوقي وعبدالله عبدالرحمن أحمد الحمادي وسلطان عيسى الحمادي وأبوبكر ناصر المري وخالد سليمان إبراهيم المازمي وأحمد عيسى الحمادي ومن المنتظر أن ينافس نجوم الإمارات في الفئات المختلفة والمتعددة التي تشهدها بطولة العالم في أمريكا إحدى مراحل (التاج الثلاثي العالمي 2019 - بلجيكا وأمريكا وتايلاند) في الأيام المقبلة.

وأعرب حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية عن أمنياته القلبية لنجوم الإمارات ممثلي الأندية الرياضية البحرية والمؤسسات بالفوز والتتويج والعودة بالانتصارات المتميزة من الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار إلى أن اتحاد الإمارات للرياضات البحرية سعيد بحضور أبناء الإمارات في هذا المحفل العالمي الكبير الذي يجمع ما يزيد على 50 دولة.