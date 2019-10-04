ريجيكامب للجمهور: اصبروا على «الإمبراطور»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حسن الخميس

أكد الروماني ريجيكامب مدرب الوصل أن مباراة اليوم أمام عجمان صعبة جداً، لكونها تأتي بمواجهة فريق فائز على النصر، وبعد خسارة ثقيلة لفريقه على يد العين 1-3

وقام الوصل بضم مدافع اتحاد كلباء حمد الحمادي لسد نقص غياب لاعبي الدفاع عبدالرحمن علي وخالد سبيل للإصابة.وأكد مدرب الوصل صعوبة المباراة لفريقه لكونها خارج ملعبه، واعترف أن فريقه يمر بظروف صعبة لإصابة عدد من أهم لاعبيه،متمنياً أن يظهر الفريق بالصورة المقبولة التي ترضي الجميع، وبصفة خاصة جماهير النادي التي تعتبر مباراة اليوم في عجمان بداية انطلاق جديدة وحقيقية للفريق.

وعن البرازيلي سواريز القادم من الشارقة، والمتهم بتواضع مستواه، وعدم تقديمه المستوى المنتظر منه حتى الآن، قال: هذا ليس صحيحاً، سواريز لاعب جيد.

وطالب مدرب الوصل من جماهير النادي المخلصة الصبر على الفريق، مع استمرار دعمهم المتواصل للفريق طوال مشواره هذا الموسم، وعدم الضغط وعدم استعجالهم النتائج.

من جانبه، قال اللاعب حبوش صالح إن اللاعبين يملكون كل الإصرار على الخروج من ملعب عجمان بالفوز بنقاط المباراة الثلاث، وتقديم كل ما لديهم للفوز ومصالحة جماهير الوصل. وأضاف حبوش: «نجح المدرب في علاج الأخطاء السابقة وتدعيم الصفوف خاصة خط الدفاع من أجل بدء بداية جديدة».