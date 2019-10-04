بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق، اليوم، منافسات النسخة السادسة من بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو في «مجمع الشيخ زايد الرياضي»، برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة. وتحظى البطولة بإقبال لافت من اللاعبين المحترفين الذين توافدوا من 54 دولة بعمر 16 عاماً فما فوق للمنافسة ضمن فئات الناشئين والكبار والأستاذة.

وتشهد البطولة منافسات الناشئين من الجنسين، والتي ستتوزع على الحزامين الأبيض والأزرق، بينما ستتوزع منافسات الكبار والأساتذة على خمسة أحزمة؛ هي: الأبيض، والأزرق، والبنفسجي، والبني، والأسود. وسيقوم على تحكيمها مجموعة من الحكام المتميزين على الساحة المحلية والدولية.

وتعد بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو من البطولات المهمة ضمن أجندة الموسم الرياضي 2019-2020؛ إذ تشكل انطلاقة سلسلة البطولات الدولية لفئة المحترفين، والتي تستقطب نخبة من اللاعبين المحليين والدوليين الراغبين في تعزيز خبراتهم وإمكاناتهم؛ استعداداً لخوض غمار البطولات العالمية القادمة، إضافة إلى تجميع النقاط التي تؤهلهم للارتقاء بالتصنيف السنوي العالمي، وفق النظام المعتمد لدى اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وانطلاقاً من أهمية البطولة ومكانتها، خضع اللاعبون المشاركون إلى تدريبات مكثفة في سبيل حصد الميداليات الملونة؛ حيث تساهم البطولة في صقل مهاراتهم وإكسابهم المزيد من الخبرة والاحتكاك، التي تؤهلهم لخوض أي بطولة بثقة وقدرات فائقة.

وأكد يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن بطولة الفجيرة الدولية توفر أجواء مثالية لإعداد جيل من الأبطال القادرين على ترسيخ مكانة الدولة على الساحة العالمية للجوجيتسو. ولعل من أهم مميزاتها هو استقطابها لعدد من نجوم اللعبة المحترفين من شتى أنحاء العالم.

وأضاف البطران: إن بطولة الفجيرة تحتل مكانة بارزة في أجندة الموسم الرياضي الحالي، وإن تنظيمها يعكس أهداف الاتحاد ورؤيته في نشر هذه الرياضة بجميع إمارات الدولة، وبناء قاعدة مميزة من اللاعبين المحترفين الساعين إلى التميز والوصول إلى العالمية من أوسع الأبواب.

وسوف تحتفل البطولة بعودة هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي من رحلته الفضائية إلى الأرض، كما احتفل الاتحاد بوصوله إلى المحطة الدولية خلال بطولة التسامح للجوجيتسو الأخيرة الأسبوع الماضي؛ حيث يمثل المنصوري نموذجاً ملهماً لشباب الوطن، وتعد رحلته إلى الفضاء مصدر فخر واعتزاز لا حدود له.