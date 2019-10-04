شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة دبلوماسية لاتحاد الكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام القنصل العام لجمهورية بنين في دولة الإمارات أدامو أبا بايان، أمس بزيارة لمقر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بدبي، واستقبله إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية.

وبحث الطرفان سبل التعاون المشترك على مستوى الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص بين الاتحادين الإماراتي والبنيني لكرة القدم من خلال تبادل الخبرات الفنية والإدارية وغيرها.

حضر اللقاء أحمد يعقوب مستشار لجنة الحكام وسالم النقبي رئيس قسم الإعلام الرقمي المسؤول الإعلامي للمنتخبات الوطنية.

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