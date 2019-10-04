«طيران الاتحاد» تحلق مع «القمر السماوي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتكرت «الاتحاد للطيران»، الراعي الرسمي لقميص واستاد نادي مانشستر سيتي تجربة تستخدم تقنية الواقع المعزز وتبقى حاضرة في أذهان عشاق النادي وتشجعهم على التفاعل معه.

فقد تعاونت «الاتحاد للطيران» مع «سناب شات» وشركة «تاكتيكال» لابتكار وإنتاج حملة تعتمد على تقنية الواقع المعزز تحت اسم «إيه آر فلاي- باي»، وتضمنت الحملة الأولى من نوعها في العالم عدسة تظهر طائرة من أسطول «الاتحاد للطيران» من طراز «إيه 380» وهي تحلق فوق «استاد الاتحاد»، ويظهر بعدها القمر السماوي الشهير لنادي مانشستر سيتي أثناء صعوده نحو الأفق.

وتم تفعيل العدسة عبر رمز مخصص تم عرضه في استاد الاتحاد وعلى الشاشة العملاقة، كما قام طاقم الاتحاد للطيران بتوزيعه في الموقع.

وقال أوليفر تروكيل، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة سيتي لكرة القدم: «مثلت العدسة وسيلة مثالية لتسخير تقنيات الواقع المعزز وتوفير تجربة غير مسبوقة لعشاق النادي في استاد الاتحاد، وقد سررنا بما لاقته الحملة من انطباعات إيجابية واسعة».