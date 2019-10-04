شكرا لقرائتكم خبر عن «الهيئة» توافق على ترشيح الظالعي من دون أعباء مالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس وافقت الهيئة العامة للرياضة على طلب اتحاد الإمارات للرجبي الخاص بترشيح قيس الظالعي، الأمين العام بالاتحاد لرئاسة الاتحاد الآسيوي للعبة، خلال الانتخابات التي تجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بإندونيسيا، واشترطت الهيئة عدم تحملها أي أعباء مالية إضافية في هذا الشأن.

وأعلن عدد كبير من الاتحادات الآسيوية مساندتها ترشيح قيس الظالعي الذي يتولى أيضاً رئاسة الاتحاد العربي للرجبي.

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