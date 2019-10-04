أصحاب الهمم يصلون نهائي دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتمل عقد المتأهلين لبطولة «نهائي دبي»، وهي البطولة الجديدة المكونة من 36 حفرة للاعبي الجولف أصحاب الهمم، والتي ستقام ضمن فعاليات بطولة جولة موانئ دبي العالمية في نوفمبر المقب,وتأكدت مشاركة السويدي يواكيم بيوركمان، والأمريكي تشاد فايفر كآخر المتأهلين إلى النهائي في دبي، والذي سيقام يومي 22 و23 نوفمبر المقبل، ضمن أحد أكبر أحداث الجولة الأوروبية لهذا العام، ويتنافس فيه ثمانية لاعبين من التصنيف العالمي للاعبي الجولف من أصحاب الهمم.

وقال بيوركمان: «يسعدني أن تتاح لي الفرصة لممارستها مع بعض أفضل لاعبي الجولف في العالم في نهائي دبي في نوفمبر. تقود الجولة الأوروبية والاتحاد الأوروبي لأصحاب الهمم الطريق عندما يتعلق الأمر بالترويج للعبة لاعبي الجولف أصحاب الهمم، وتزويدنا بفرص اللعب. أنا سعيد لأن أكون جزءاً من الحدث الافتتاحي في دبي».

وقال فايفر: «سيكون نهائي دبي مناسبة استثنائية وأنا متحمس لخوض التحدي. إنه ملعب رائع مملوء بالعديد من لاعبي الجولف الموهوبين وليس لدي أدنى شك في أن ملعب الجولف سيكون اختباراً رائعاً لنا جميعاً».

وقال ديفيد جارلاند مدير بطولة جولة موانئ دبي العالمية: «نحن مسرورون للغاية لأن نهائي دبي يقام في وقت متزامن مع بطولة جولة موانئ دبي العالمية وهي ختام الموسم، ولا يمكننا الانتظار لرؤية قدرات هؤلاء الأبطال في الاختبار النهائي».