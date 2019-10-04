«خناقات.. اشتباكات.. طرد».. نهاية مباراة الزمالك والمقاصة.. ومدير الكرة: نستحق ركلة جزاء ولابد من معاقبة الحكم

الموجز

شهدت نهاية مباراة الزمالك ومصر المقاصة شجارًا عنيفًا، بين لاعبي الزمالك ومصر المقاصة، بعد فوز الأبيض بهدف دون رد في المباراة، التي جمعت الفريقين منذ قليل، بالجولة الثانية من عمر الدوري على ملعب السلام.

اشتباكات لفظية

ودخل طارق حامد لاعب الزمالك، في اشتباكات لفظية وبالأيدي، مع حسني فتحي لاعب المقاصة، وتدخل أشرف بن شرقي لاعب الأبيض، وعمرو مرعي لاعب المقاصة، من أجل تهدئة الأوضاع، ليُشهر محمد عادل "حكم اللقاء"، البطاقة الصفراء في وجه حسني فتحي لاعب المقاصة، وكذلك الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء في وجه طارق حامد.

زيزو ينقذ الزمالك

وفاز الزمالك على مصر المقاصة بهدف دون رد، بالجولة الثانية من الدوري الممتاز، في اللقاء، الذي جمع الفريقين على ملعب السلام اليوم.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى من الفريقين، ولم يظهر الأبيض بمستواه المعهود في ظل التكتل الدفاعي وإغلاق مفاتيح اللعب من المقاصة.

وفي المقابل، وصل المقاصة في أكثر من كرة خطيرة وهدد مرمى الحارس محمد عواد، لكن لاعبي الفريق الفيومي، افتقدوا لإنهاء الهجمات بشكل صحيح.

ولاحت للزمالك أكثر من كرة ثابتة بالقرب من منطقة الجزاء، لكنها لم تستغل بالشكل الأمثل من لاعبي الأبيض وفي مقدمتهم محمود شيكابالا.

المير الفني للزمالك

وأجرى المدير الفني للزمالك ميتشو تغييرًا مبكرًا، في الدقيقة 38، من اللقاء بخروج إمام عاشور، ونزول خالد بوطيب، وشارك ميدو جابر لاعب المقاصة بديلا لباولن فوافي بسبب إصابة الأخير.

وطالب المقاصة باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 28، بداعي خطأ على محمود علاء ضد باولن فوافي، لكن الحكم محمد عادل أشار باستئناف اللعب ولم يحتسب الكرة.

وفي الدقيقة 56 ومن مجهود فردي لأحمد سيد زيزو ومن انطلاقة في وسط الملعب وبالقرب من منطقة الجزاء سدد كرة رائعة سكنت شباك المقاصة، لينتهي اللقاء بهدف قاتل للأبيض.

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المدرب العام بمصر المقاصة

قال عادل مصطفى المدرب العام بجهاز فريق مصر المقاصة إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك خاصة في الشوط الأول، لكن الزمالك استطاع تسجيل هدف في وقت صعب مهمة تعديل النتيجة.

وأوضح مصطفى في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء أن فريقه بدأ المباراة بشكل جيد وكان الأكثر استحواذا على الكرة والأكثر تهديدا لمرمى المنافس لكن عاب فريقه التحول للهجوم بشكل سريع.

وتابع: "في الشوط الثاني تحسن الأداء وكنا أفضل وأهدرنا أكثر من فرصة لكن الزمالك استطاع تسجيل هدف في وقت صعب المهمة علينا في العودة ومنح الأبيض الأفضلية".

وتابع: "نحتاج لأن نكون أكثر جرأة على المرمى في المباريات المقبلة ونفكر حاليا في لقاء الجونة".

المقاصة يستحق ركلة جزاء أمام الزمالك

أعرب وليد هويدي مدير الكرة بمصر المقاصة، عن غضبه بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لمصر المقاصة خلال المباراة يراها صحيحة 100% خلال مواجهة الزمالك في الجولة الثانية من عمر الدوري المصري.

وقال هويدي عقب نهاية المباراة: المقاصة كان يستحق ركلة جزاء صحيحة خلال الشوط الثاني، وكانت واضحة 100%، ومحمد عادل حكم المباراة من أفضل حكام الدوري المصري.

وتابع : على اتحاد الكرة أن يُعاقب الحكام المُخطئة في المباريات، لأنها تتسبب في إهدار النقاط، لعدم تكرار الأخطاء في المباريات مرة آخرى.

وفاز فريق نادي الزمالك على مصر المقاصة بهدف دون رد، بالجولة الثانية من الدوري الممتاز، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب السلام اليوم.

وتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري لهذا الموسم حتى الأن، بفارق الأهداف عن الأهلي الوصيف، وفي جعبة كل منهما 6 نقاط.

وجاء ترتب الدوري بعد فوز الزمالك والأهلي وبيراميدز خلال الجولة الثانية، بتصدر بيراميدز بفارق الأهداف عن الأهلي والزمالك، برصيد 6 نقاط لكل فريق.