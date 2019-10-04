شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى: الحكم حرم المقاصة من ركلتى جزاء أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحاضر الدولى أحمد الشناوى أن حكم الزمالك والمقاصة تغاضى عن احتساب ركلتى جزاء للفريق الفيومى فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـثانية من عمر الدورى الممتاز فى نسختها الـ61، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف.

وتابع الشناوى، أن الحكم محمد عادل لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة طبقا للقانون لمهاجم المقاصة باولو فوافى، بعدما دفعه مدافع الزمالك محمود علاء بإهمال داخل منطقة الـ18 للأبيض فى الدقيقة 28 من عمر المباراة، وأشار باستمرار اللعب لوجوده خلف اللاعبين مما صعب علية اتخاذ القرار المناسب.

كما أغفل الحكم إصدار فرمان بركلة جزاء أخرى لمهاجم المقاصة محمد إبراهيم فى الدقيقة 96 عندما دفعه باليد التونسى حمدى النقاز داخل منطقة جزاء الأبيض لكن لم يكن هناك قرار من الحكم لعدم توافر زاوية رؤية مناسبة حيث تواجد أكثر من مدافع من الزمالك مما حجب الرؤية الواضحة للحكم، وقام بالإشارة باستمرار اللعب لوجوده خلف اللاعبين مما صعب عليه زاوية الرؤية المناسبة على الرغم أن حكم اللقاء أحسن تقديرتحايل مهاجم المقاصة عمرو مرعى فى الدقيقة 30 من عمر اللقاء وأشهر له البطاقة الصفراء للتحايل طبقا للقانون.

وأدار اللقاء طاقم حكام يضم محمد عادل والثنائى محمود أبو الرجال ومحمد لطفى مساعدان وعبد العزيز السيد حكما رابعا.

Advertisements