شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: التصريحات يتم تحريفها من قبل مسئولى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الأهلى أنه يتم تحريف بعض التصريحات التى أدلى بها والذى قام المسئولين فى الزمالك بإظهارها بشكل سئ للجمهور .

وأوضح عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى، أنه لابد من عدم الرد على هذة الانتقادادت التى قام بها بعض إعلامي الزمالك ولن نقوم بالرد على هذة الشائعات الذى أظهرها مسئوليه خلال بعض البرامج التلفزيونية الخاصة.

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أشار عدلى القيعى إلى أنه لا بد من تهدئة الأمور خلال الفترة المقبلة وعدم التدخل فى الأمور التى تخص النادى الاهلى .

تابع عدلى القيعى أن الأزمة الأخيرة لمباراة الزمالك أمام بطل السنغال جينراسيون فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، ليس للزمالك دخل بها والأبيض ليس طرف ولكن الاتحاد الافريقى هو المسئول الأول و الأخير عن الواقعة.