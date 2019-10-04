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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 3 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يهزم المقاصة بهدف زيزو فى موقعة السلام الزمالك يهزم المقاصة بهدف زيزو فى موقعة السلام تغلب الزمالك على مصر المقاصة، بهدف دون رد سجله أحمد سيد زيزو، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على ستاد السلام.. فيديو.. بيراميدز يفوز على طنطا 2/1 ويخطف صدارة الدورى من الأهلى فاز فريق بيراميدز على مضيفه طنطا بهدفين مقابل هدف واحد بعد انتهاء مواجهتهما التي أقيمت بين الفريقين عصر اليوم على ملعب نادي طنطا، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام. Advertisements عودة الشيخ واليو ديانج لقائمة الأهلى أمام أسوان أعاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الثنائي اليو ديانج وأحمد الشيخ لقائمة الفريق أمام أسوان في المواجهة المقرر إقامتها السبت في ثالث مواجهات بطولة الدوري العام بعد غيابهما عن مباراة الانتاج الحربي الماضية.

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