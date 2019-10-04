حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 3 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 3 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، بيراميدز يفوز على طنطا 2/1 ويخطف صدارة الدورى من الأهلى فيديو.. بيراميدز يفوز على طنطا 2/1 ويخطف صدارة الدورى من الأهلى عودة الشيخ واليو ديانج لقائمة الأهلى أمام أسوان سوبر كورة يكشف أسباب رفض علي لطفي لسياسة فايلر داخل الأهلي سوبر كورة.. نص خطاب الكاف للأندية للمشاركة فى قرعة أبطال أفريقيا الزمالك يتلقى خطابا لحضور قرعة 9 أكتوبر بعد أزمة جينيراسيون Advertisements الزمالك يجهز أوراق براءته فى أزمة مباراة بطل السنغال قبل قرار الكاف فيديو .. عبد الله السعيد يتصدر ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز الأهلى يطير لأسوان فجر غداً ويتدرب على ملعب ممثل الصعيد البدري وغريب: مصلحة مصر فى المقام الأول

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