جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى اليوم الخميس 3 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 3 / 10 / 2019 إقامة مباريتان ضمن الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز حيث أستضاف فريق طنطا نظيرة بيراميدز بينما ألتقى الزمالك فريق مصر المقاصة . فيديو.. بيراميدز يفوز على طنطا 2/1 ويخطف صدارة الدورى من الأهلى فاز فريق بيراميدز على مضيفه طنطا بهدفين مقابل هدف واحد بعد انتهاء مواجهتهما التي أقيمت بين الفريقين عصر اليوم على ملعب نادي طنطا، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام. الزمالك يهزم المقاصة بهدف زيزو فى موقعة السلام Advertisements تغلب الزمالك على مصر المقاصة، بهدف دون رد سجله أحمد سيد زيزو، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على ستاد السلام.. وياتى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى بعد مباريات اليوم كالتالى :

وياتى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى بعد مباريات اليوم كالتالى :

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