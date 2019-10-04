شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: تغييرات الزمالك خادعة و تصريحات ميتشو تحفيزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن التغيرات الذى قام بيها الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض خلال مواجهة مصر المقاصة لم تضف شئ فى الأداء خلال أحداث سير اللقاء .

وأوضح حازم إمام خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport " أن المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض لم يظهر بالأداء بالشكل المطلوب و لا يمتلك المهارة و السرعة و كان لا بد من تغيره عقب المشاركة بمباراة اليوم لعدم الاستفادة وهذا الأمر ظهر أيضا على مواطنه أشرف بن شرقى.

أشار حازم إمام إلى أن تصريحات ميتشو عقب المباراة والإشادة باللاعبين أمر طبيعى وهذا لتحفيزهم و لكن داخل غرفة الملابس يوجد حديث أخر عن الاخطاء التى ظهرت بالمباراة اليوم .

نجح الزمالك في الفوز على مصر المقاصة، بهدف دون رد سجله أحمد سيد زيزو، فى الدقيقة 56 في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز.