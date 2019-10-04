شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتجاوز المقاصة تاريخيا وينتزع الفوز السابع فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو فوزاً صعباً على حساب مصر المقاصة فى المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز ليحقق الأبيض العلامة الكاملة بهدف أحمد السيد زيزو. بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة فى أول مباراتين له بالدورى عقب الفوز على الاتحاد واليوم على الفريق الفيومى بينما توقف رصيد الأخير عند 3 نقاط حصدها من الفوز على أسوان فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتجاوز المقاصة تاريخيا وينتزع الفوز السابع فى تاريخه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.