اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 3 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 3 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها فوز الفريق الأبيض على مصر المقاصة فى الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز.
الزمالك يهزم المقاصة بهدف زيزو فى موقعة السلام
تغلب الزمالك على مصر المقاصة، بهدف دون رد سجله أحمد سيد زيزو، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز.
بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة فى أول مباراتين له بالدورى عقب الفوز على الاتحاد واليوم على الفريق الفيومى، بينما توقف رصيد الأخير عند 3 نقاط حصدها من الفوز على أسوان فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
ميتشو : المقاصة فريق جيد وسعيد لاعب كبير ولكن الزمالك حقق الفوز وهو الأهم
أكد الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ"ميتشو"، المدير الفنى للزمالك،أن مباراة مصر المقاصة كانت صعبة ولكن الأهم من الأداء هو الفوز وحصد النقاط الثلاث في مباراة اليوم، تابع ميتشو إن فريق المقاصة نجح فى اللعب الدفاعي وغلق الطرق أمام مهاجمي الزمالك، واجادو فى منطقة الوسط خاصة هاني سعيد، ولكننا حققنا الهدف المطلوب وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث فى جدول الدوري.
أضاف الصربى ميتشو أن هناك غياب لبعض لاعبى فريق الزمالك عن مستواهم المعروف أمام مصر المقاصة اليوم فى اللقاء وسيتم معالجة هذه الأخطاء الفترة المقبلة.
الزمالك يتلقى خطابا لحضور قرعة 9 أكتوبر بعد أزمة جينيراسيون
تلقى نادي الزمالك، خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإخطاره بحضور قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري وكشف مصدر بالنادي الأبيض عن وصول خطاب رسمي للزمالك خلال الساعات القليلة الماضية لإخطار مسئولي الزمالك بموعد القرعة وحضورها.
خطاب الكاف
الزمالك يؤجل فحص"زيزو" بسبب شدة الألم والشكوك فى تمزق أربطة الركبة
استقر الجهاز الطبى للزمالك على إرجاء الفحوصات الطبية لمحمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الفريق الأبيض، بسبب شدة الألم الذى يعانى منه اللاعب عقب الإصابة القوية التى تعرض لها فى الركبة أمام مصر المقاصة، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد السلام، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
وكشف جهاز الزمالك إن هناك شكوك حول تعرض زيزو لتمزق فى أربطة الركبة حيث أوضح الكشف المبدئى إن هناك كدمة قوية قد لحقت باللاعب فى ركبته ما أدى إلى عدم قدرته على استكمال اللقاء ولكن لن يتم حسم التشخيص النهائى للاعب إلا بعد الخضوع لأشعة لمعرفة حجم الإصابة بشكل قاطع وكان من المقرر أن يتم نقله إلى المستشفى للخضوع لها عقب المباراة مباشرة ولكن تم إرجاء الأمر بسبب شدة الألم حيث لن يتمكن الجهاز الطبى من إجراء فحوصات له بسبب الآلام التى لحقت به وسيحصل اللاعب على راحة تامة قبل إجراء أشعة لتحديد حجم الإصابة.
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