شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 3 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 3 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها فوز الفريق الأبيض على مصر المقاصة فى الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز.

الزمالك يهزم المقاصة بهدف زيزو فى موقعة السلام

تغلب الزمالك على مصر المقاصة، بهدف دون رد سجله أحمد سيد زيزو، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز. بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة فى أول مباراتين له بالدورى عقب الفوز على الاتحاد واليوم على الفريق الفيومى، بينما توقف رصيد الأخير عند 3 نقاط حصدها من الفوز على أسوان فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ميتشو : المقاصة فريق جيد وسعيد لاعب كبير ولكن الزمالك حقق الفوز وهو الأهم

أكد الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ"ميتشو"، المدير الفنى للزمالك،أن مباراة مصر المقاصة كانت صعبة ولكن الأهم من الأداء هو الفوز وحصد النقاط الثلاث في مباراة اليوم، تابع ميتشو إن فريق المقاصة نجح فى اللعب الدفاعي وغلق الطرق أمام مهاجمي الزمالك، واجادو فى منطقة الوسط خاصة هاني سعيد، ولكننا حققنا الهدف المطلوب وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث فى جدول الدوري. Advertisements أضاف الصربى ميتشو أن هناك غياب لبعض لاعبى فريق الزمالك عن مستواهم المعروف أمام مصر المقاصة اليوم فى اللقاء وسيتم معالجة هذه الأخطاء الفترة المقبلة. الزمالك يتلقى خطابا لحضور قرعة 9 أكتوبر بعد أزمة جينيراسيون تلقى نادي الزمالك، خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإخطاره بحضور قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري وكشف مصدر بالنادي الأبيض عن وصول خطاب رسمي للزمالك خلال الساعات القليلة الماضية لإخطار مسئولي الزمالك بموعد القرعة وحضورها.

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