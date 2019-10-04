شكرا لقرائتكم خبر عن وليد هويدي: "الإعلام " سبب هزيمة المقاصة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة أن التأثر بالضغط الإعلامي تسبب فى خسارة فريقه أمام الزمالك اليوم بهدف فى الجولة الثانية للدوري الممتاز.

تغلب الزمالك على مصر المقاصة، بهدف دون رد سجله أحمد سيد زيزو، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز ، ليرفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة فى أول مباراتين له بالدورى عقب الفوز على الاتحاد واليوم على الفريق الفيومى، بينما توقف رصيد الأخير عند 3 نقاط حصدها من الفوز على أسوان فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تابع هويدي فى تصريحات لقناة ON SPORTS تأثر الحكام بالضغط الإعلامي وراء عدم إحتساب ضربتي جزاء لصالحنا أمام الزمالك كانت ستغير مجري المباراة ، ولكن الحكام و الأخطاء التحكيمية تتسبب فى هزيمة المقاصة أمام الزمالك ، مؤكداً أن فريقه كان الأفضل و الأكثر استحواذاً على الكرة ووصولاً للهجمات.

أكد مدير الكرة بمصر المقاصة :"في مباراة كأس مصر كان لنا 3 ضربات جزاء لم نحصل عليها ، ونفس الأمر فى مباراة اليوم لم يحسب لنا الحكم ضربتي جزاء و أطالب بتدخل من اتحاد الكرة و لجنة الحكام.