شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يكسر هيمنة ميسي أمام الفريق الإيطالية والان مع التفاصيل

استطاع نادي إنتر ميلان الإيطالي أن يكسر هيمنة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني على فرق إيطاليا وذلك خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الأربعاء.

نتيجة مباراة برشلونة وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا أمس

وتمكن نادي برشلونة من الفوز على نادي إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقد سجل لويس سواريز هدفي برشلونة في مرمى إنتر ميلان بينما سجل هدف الإنتر الوحيد لاوتارو مارتينيز.

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مواجهات ميسي ضد فرق إيطاليا

وقد واجه ميسي فرق من الدوري الإيطالي 18 مباراة من قبل خلال مسابقات مختلفة وسجل خلالهم 12 هدف.

إنتر ميلان يكسر هيمنة ميسي على فرق إيطاليا

ولكن واجه ميسي فريق إنتر ميلان في 4 مباريات لم يتمكن من تسجيل أي أهداف خلالهم ليكسر هيمنة ليونيل أمام فرق الدوري الإيطالي.

وبنتيجة مباراة الأمس يصل رصيد برشلونة إلى 4 نقاط ليتواجد في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا بينما يقف رصيد إنتر ميلان عند نقطة وحيده في المركز الرابع.