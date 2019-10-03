شكرا لقرائتكم خبر عن جيوفينكو: إخترت اللعب في السعودية بسبب الجودة العالية والان مع التفاصيل

قال اللاعب الدولي الإيطالي السابق جيوفينكو مهاجم نادي الهلال السعودي الحالي ان فضل اللعب في الدوري السعودي ونادي الهلال بسبب الجودة العالية التي توجد هنا. وأضاف لاعب جيوفينكو:" نحن نملك لاعبين جيدين جدا وقادرين هذا الموسم بالفوز ببطولة دوري أبطال آسيا". وأكمل اللاعب الدولي الإيطالي السابق:" افتقد إيطاليا كثيرا وأجواء الكالتشيو الدوري أصبح مختلف الآن و اقوي استمتعت للغاية عندما كنت لاعبا في صفوف يوفنتوس وسعيد بما يقدمه الآن لكن يوجد هذا الموسم منافسة شرسة مع إنتر ميلان بقيادة كونتي ‏كونتي أعتقد أنه بإمكانه الفوز بالدوري الايطالي لديه فرصة جيده و هو قوي للغاية و اذا لم يفز بها انا متأكد سوف يسبب المشاكل لنادي يوفينتوس

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