شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطف فوز صعب من المقاصة في الدوري المصري والان مع التفاصيل

استطاع نادي الزمالك المصري أن يفوز على نظيره نادي مصر المقاصة بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك قبل بداية المباراة

حراسة المرمى: محمد عواد

في الدفاع: عبد الله جمعة- محمد عبد الغني- محمود علاء- حمدي النقاز

في الوسط: أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- إمام عاشور- فرجاني ساسي- طارق حامد

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في الهجوم: مصطفى محمد

ملخص مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري

وبدأت المباراة بشكل غير منظم من لاعبي الفريقين لخطف الهدف الأول وظل كلا الفريقين يتبادلا الهجمات والخطورة ولكن دون تسجيل أي أهداف.

وبمرور الوقت ظهرت خطورة أكبر من نادي الزمالك لخطف هدفه الأول وبالفعل سجل أحمد زيزو هدف الزمالك الأول في الدقيقة 58 ولكن تراجع أداء الزمالك عقب هذا الهدف وظهرت خطورة كبيرة من المقاصة لتسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة يصل رصيد الزمالك إلى 6 نقاط ليتواجد في المركز الثاني من ترتيب الدوري المصري الممتاز بينما يقف رصيد المقاصة عند 3 نقاط في المركز السادس.