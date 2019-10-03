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أرسنال يكتسح ستاندرليج في الشوط الأول

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تمكن أرسنال الإنجليزي من التقدم على ستاندرليج، بثلاثية في شوط المباراة الأول، التي تقام على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الأوروبي.

وأحرز أهداف المدفعجية، مارتينيللي في الدقيقة 14 قبل أن يضاعف نفس اللاعب النتيجة بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 18، قبل أن يعزز جوي ويلوك النتيجة لأصحاب الأرض بإضافته الهدف الثالث في الدقيقة 22 من الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال على ستاندرليج بثلاثية نظيفة.

يذكر أن أرسنال كان قد فاز في مباراته الأولى على حساب إينتراخت فرانكفورت الألماني، بثلاثية نظيفة، في حين أن ستاندرليج كان قد فاز في مباراته الأولى على غيماريش البرتغالي بهدفين مقابل لا شئ.

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