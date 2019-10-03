روما يتعادل ويتصدر مجموعته في الدوري الأوروبي

الخميس 3 أكتوبر 2019

روما

كتب أنس عبد الغني

تعادل روما الإيطالي، مع مستضيفه ولفيسبرجر النمساوي، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في الدوري الأوروبي.



وافتتح سيينازولا أهداف المباراة لفريقه روما، في الدقيقة 27، قبل أن يتعادل الفريق النمساوي عن طريق لينادل، في الدقيقة 51 من عمر المباراة، ويمكنكم مشاهدة الأهداف من هنا

وفي المجموعة نفسها، حقق اسطنبول باشاك شهير التركي فوزًا ثمينًا على بروسيا مونشنجلادباخ بهدف نظيف.

Advertisements

وأصبح ترتيب المجموعة بعد انتهاء الجولة الثانية:

روما الإيطالي: 4 نقاط

ولفيسبرجر النمساوي: 4 نقاط

اسطنبول باشاك شهير: 3 نقاط

بروسيا مونشنجلادباخ الألماني: بدون نقاط