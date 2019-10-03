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جدة - عمرو شويل

موعد مباراة الزمالك القادمة



ينطلق موعد مباراة الزمالك القادمة يوم الأحد القادم الموافق 6-10-2019 ضد نادى مصر على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة



موعد مباراة الزمالك القادمة حيث يملك الزمالك فى رصيده 6 نقاط احتل بهما المركز الثالث فى ترتيب الدورى المصرى بعد الفوز على الاتحاد السكندرى فى الجولة الأولى والمقاصة فى الأسبوع الثانى.

موعد مباراة الزمالك القادمة



موعد مباراة الزمالك القادمة حيث تنقل قناة " on sport " مباراة الزمالك ضد نادى مصر.

موعد مباراة الزمالك القادمة



موعد مباراة الزمالك القادمة حيث تغلب الأبيض على نظيره مصر المقاصة بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية.

مصر المقاصة ضد الزمالك



تشكيل الزمالك ضد مصر المقاصة



حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي و احمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وامام عاشور

خط الهجوم: مصطفى محمد

مستبعدو الزمالك ضد مصر المقاصة



استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميتشو الرباعي محمد صبحي و اسلام جابر وكريم بامبو وعمر السعيد من قائمة الفريق لخوض مباراة المقاصة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

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بدلاء الزمالك ضد مصر المقاصة



ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من محمد ابوجبل ومحمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمود عبد العزيز واشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وخالد بوطيب.

تشكيل مصر المقاصة ضد الزمالك

حراسة المرمى: محمود حمدى.

خط الدفاع : حسني فتحي وأحمد مودى ومحمد دسوقي وعاصم سعيد.

خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وهاني سعيد و باولن فوافى وعبد الله مجدى.

خط الهجوم: عمرو مرعى.