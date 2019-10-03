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جدة - عمرو شويل الزمالك يتجاوز المقاصة تاريخيا وينتزع الفوز السابع فى تاريخه



حقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو فوزاً صعباً على حساب مصر المقاصة فى المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز ليحقق الأبيض العلامة الكاملة بهدف أحمد السيد زيزو.

مصر المقاصة ضد الزمالك



بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة فى أول مباراتين له بالدورى عقب الفوز على الاتحاد واليوم على الفريق الفيومى بينما توقف رصيد الأخير عند 3 نقاط حصدها من الفوز على أسوان فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مصر المقاصة ضد الزمالك



واستطاع الزمالك تحقيق مكاسب عدة من المباراة التى خاضها ضد المقاصة كان أبرزها ترجيح كفته تاريخياً بعدما سجل الإنتصار السابع فى تاريخ مواجهاته أمام نفس الفريق مقابل 6 مباريات حقق فيها الفوز الفريق الفيومي بالاضافة الى مباراة تعادل فيها الطرفين.

مصر المقاصة ضد الزمالك



وزاد عدد أهداف الزمالك ليصل الى 21 هدفاً 39 هدفا بعد هدف أحمد سيد زيزو ، وسجل ، ومصر المقاصة 18 هدفا، وكانت أولى المباريات في الثاني أكتوبر 2010 وفاز الزمالك بنتيجة 4-3.

عبد الله السعيد يتصدر جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز

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تصدر عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز بعد تسجيله هدف اليوم فى مباراة فريقه أمام طنطا ضمن مباريات الجولة الثانية بالدورى ويرفع رصيدة إلى ثلاث أهداف بثنائية أمام إنبى و هدف أمام طنطا .

فاز فريق بيراميدز على مضيفه طنطا بهدفين مقابل هدف واحد بعد إنتهاء مواجهتهما التي أقيمت بين الفريقين عصر اليوم على ملعب نادي طنطا، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام.

ترتيب الدورى المصرى اليوم بعد مباراة مصر المقاصة ضد الزمالك



ترتيب الدورى المصرى اليوم بعد مباراة مصر المقاصة ضد الزمالك حيث أقيم اليوم الخميس لقاءين ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ترتيب الدوري المصري شهد تربع بيراميدز على قمة الدورى المصرى برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الأهلى الذى يحتل المركز الثانى والزمالك الذى يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.