شكرا لقرائتكم حمادة صدقي : فوز الزمالك جاء بمجهود فردي بهجمة عنترية لزيزو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد حمادة صدقي المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة ، أداء الزمالك أمام مصر المقاصة ، مشيراً إلي أن المباراة كانت متوسطة بين الفريقين .

ونجح الزمالك في الفوز على مصر للمقاصة بهدف نظيف عن طريق أحمد سيد زيزو ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد السلام ببطولة الدوري.

وأكد صدقي في تصريحات لقناة "تايم سبورتس"، أن الفوز جاء بمجهود فردي عن طريق هجمة عنترية لزيزو في الشوط الثاني، مشيراً إلى أنه لا يوجد جملة فنية واضحة للاعبي الزمالك .

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وأضاف صدقي، أنه لا يوجد جماعية في أداء الزمالك والهجمات تضيع مبكرًا بشكل غريب ، مؤكداً أن هناك علامات استفهام على أداء عدد من لاعبي الأبيض رغم حصولهم على راحة لفترة طويلة بعد عدم اقامة مباراة الفريق السنغالي في دوري ابطال افريقيا أمام جينراسيون.

كانت مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت قد شهدت أزمة بسبب تغيير مكان الملعب من بترسبورت إلى برج العرب، وهو ما رفضه الفريق السنغالى الذى تواجد فى ملعب بتروسبوت ولم تقام المباراة، وتدخل الاتحاد الأفريقى الذى يدرس الأمر من كل جوانبه على أن يصدر قراراه يوم الثلاثاء المقبل.