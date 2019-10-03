شكرا لقرائتكم عادل مصطفى: لدينا سلبيات أمام الزمالك وسنعالجها الفترة المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عادل مصطفي مدرب نادي مصر المقاصة أن فريقه لم يستغل الهجمات التى أتيحت للفريق أمام الزمالك ، وتعرضنا للهزيمة من فرصة من وسط الملعب بهدف.

تغلب الزمالك على مصر المقاصة، بهدف دون رد سجله أحمد سيد زيزو، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز ، ليرفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة فى أول مباراتين له بالدورى عقب الفوز على الاتحاد واليوم على الفريق الفيومى، بينما توقف رصيد الأخير عند 3 نقاط حصدها من الفوز على أسوان فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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أضاف عادل مصطفي فى تصربحات لقناة TIME SPORTSK، كنا الأكثر خطورة على المرمى ووصلنا أكثر من مرة لمحمد عواد حارس الزمالك لكن لاعبينا لم يستغلو الفرص وترجمتها لأهداف عكس الزمالك الذى أحرز من فرصة من منتصف الملعب بتسديدة عن طريق أحمد السيد "زيزو" ، ولعب بطريقة دفاعية فى كثير من الأوقات أمام هجوم المقاصة.

تابع مدرب المقاصة ، هناك سلبيات للفريق أمام الزمالك سنعالجها الفترة المقبلة والتجهيز للمباريات المقبلة خاصة أننا نستهدف التواجد فى مركز جيد.