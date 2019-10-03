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جدة - عمرو شويل ترتيب الدورى المصرى اليوم بعد مباراة مصر المقاصة ضد الزمالك حيث أقيم اليوم الخميس لقاءين ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ترتيب الدوري المصري شهد تربع بيراميدز على قمة الدورى المصرى برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الأهلى الذى يحتل المركز الثانى والزمالك الذى يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.



ترتيب الدورى المصرى

ترتيب الدورى المصرى



ترتيب الدوري المصري اليوم حيث تغلب بيراميدز على مضيفه طنطا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على ملعب نادي طنطا، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام.

ترتيب الدورى المصرى



ترتيب الدورى المصرى حيث أحرز هدفي بيراميدز إبراهيم حسن بعد مرور دقيقتين فقط من انطلاق المباراة وعزز عبد الله السعيد تقدم بيراميدز بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 29 من عُمر اللقاء، بينما أحرز عبد الرحمن الدح هدف طنطا الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 89.

ترتيب الدورى المصرى



ترتيب الدورى المصرى هذه النتيجة أرتفع رصيد بيراميدز للنقطة متصدراً جدول المسابقة مؤقتاً وبفارق الأهداف عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد طنطا عند النقطة الثالثة محتلاً المركز العاشر.

جاء المباراة جيدة على المستوى الفني وتبادل الفريقان الهجمات إلا أن الأفضلية كانت لبيراميدز طوال أحداث المباراة وشكل لاعبوه العديد من الفرص الخطيرة.

ترتيب الدورى المصرى



ترتيب الدورى المصرى حيث استطاع فريق طنطا "ابناء السيد البدوي" تحقيق أول فوز له فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز على حساب وادى دجلة بهدف نظيف فى المباراة الافتتاحية ببطولة الدوري العام، وحقق بيراميدز ايضاً انطلاقة مميزة بالدوري بعدما فاز على انبى بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الاولى للمسابقة.

خرج عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، من مواجهة فريقه أمام طنطا، بعد تعرضه لإصابة قوية، وقام زملائه بمساعدته للخروج من الملعب قبل أن يتدخل الجهاز الطبى لعلاجه.

ترتيب الدورى المصرى



ترتيب الدورى المصرى ونجح فريق بيراميدز فى التقدم على مضيفه طنطا بهدفين نظيفين، فى المواجهة المقامة بين الفريقين حالياً على ملعب نادى طنطا، والتى تأتى ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام.

انفرد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز بصدارة بقائمة الهدافين فى الدورى المصرى بالنسخة الجديدة برصيد ثلاثة أهداف.

ترتيب الدورى المصرى



ترتيب الدورى المصرى وأحرز عبدالله السعيد هدف بيراميدز الثانى فى شباك طنطا اليوم بالشوط الأول ليكون هذا الهدف الثالث له بعد احراز هدفين فى مرمى انبى بالجولة الاولى ليرتقع رصيده إلى 3 أهداف فى النسخة الجديدة للدورى المصرى.

ترتيب الدورى المصرى



ترتيب الدورى المصرى حيث نتزع الأبيض ثلاث نقاط صعبة فى مباراة مصر المقاصة ضد الزمالك بالهدف الذى سجله أحمد سيد زيزو فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز.

ترتيب الدورى المصرى



ترتيب الدورى المصرى حيث بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة فى أول مباراتين له بالدورى عقب الفوز على الاتحاد واليوم على الفريق الفيومى بينما توقف رصيد الأخير عند 3 نقاط حصدها من الفوز على أسوان فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ترتيب الدورى المصرى

ترتيب الدورى المصرى حيث دخل المقاصة المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمود حمدى فى حراسة المرمى، حسنى فتحى وأحمد مودى ومحمد دسوقى وعاصم سعيد فى خط الدفاع، خالد أوتشو و صلاح ريكو وهاني سعيد و باولن فوافى وعبد الله مجدى فى خط الوسط، عمرو مرعى فى خط الهجوم". ترتيب الدورى المصرى حيث دخل المقاصة المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمود حمدى فى حراسة المرمى، حسنى فتحى وأحمد مودى ومحمد دسوقى وعاصم سعيد فى خط الدفاع، خالد أوتشو و صلاح ريكو وهاني سعيد و باولن فوافى وعبد الله مجدى فى خط الوسط، عمرو مرعى فى خط الهجوم".

بينما جاء تشكيل الزمالك كالتالى:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامها شيكابالا وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم". ترتيب الدورى المصرى

ترتيب الدورى المصرى حيث بدأ المقاصة اللقاء بأفضلية هجومية عن الزمالك ومع مرور أول خمس دقائق بدأ الفريق الأبيض فى السيطرة على زمام الأمور من خلال الضغط المتقدم وحصار لاعبى الفريق الفيومى فى وسط ملعبهم وحصل طارق حامد على أول إنذار فى اللقاء فى الدقيقة 12 ليواصل الأبيض ضغطه على الفريق الفيومى بحثاً عن تسجيل الهدف الأول. ترتيب الدورى المصرى

ترتيب الدورى المصرى وواصل الفريقان عمليات البحث عن الهدف الأول وطالب فريق المقاصة باحتساب ركلة جزاء بداعى دفع محمود علاء لباولن فوافى داخل منطقة الجزاء ولكن طالب الحكم محمد عادل باستمرار اللعب فى الدقيقة 28 ثم رد الزمالك بهجمة خطيرة عن طريق شيكابالا الذى هيأ الكرة لإمام عاشور ليحولها بتسديدة خارج شباك المقاصة ثم حصل عمرو مرعى مهاجم المقاصة على إنذار أصفر فى الدقيقة 30 نتيجة لمس الكرة باليد. Advertisements

ترتيب الدورى المصرى

ترتيب الدورى المصرى حيث أجرى الجهاز الفنى للزمالك ونظيره فى المقاصة أول تغيير فى الدقيقة 37 حيث دفع جهاز الفريق الأبيض بالمغربى خالد بوطيب بدلاً من إمام عاشور الذى تعرض لإصابة واستكمل اللقاء قبل أن يستبدله الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق وخرج باولن فوافى من المقاصة مصاباً وحل بدلا منه ميدو جابر فى نفس الدقيقيقة وواصل الأبيض الضغط على المقاصة بحثاً عن الهدف الأول دون جدوى. ترتيب الدورى المصرى حيث أجرى الجهاز الفنى للزمالك ونظيره فى المقاصة أول تغيير فى الدقيقة 37 حيث دفع جهاز الفريق الأبيض بالمغربى خالد بوطيب بدلاً من إمام عاشور الذى تعرض لإصابة واستكمل اللقاء قبل أن يستبدله الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق وخرج باولن فوافى من المقاصة مصاباً وحل بدلا منه ميدو جابر فى نفس الدقيقيقة وواصل الأبيض الضغط على المقاصة بحثاً عن الهدف الأول دون جدوى. ترتيب الدورى المصرى

ترتيب الدورى المصرى حيث واصل الزمالك ضغطه وسط تراجع المقاصة ونجح أحمد سيد زيزو فى تسجيل الهدف الأول للفريق الأبيض من تسديدة فى مرمى الفريق الفيومى فى الدقيقة 56 وأجرى الفريق الفيومى تغييره الثانى بنزول محمد إبراهيم فى الدقيقة 59 بدلا من هانى سعيد وبعدها بدقيقة خرج شيكابالا مُصابا ودفع الصربى ميتشو بالمغربى أشرف بن شرقى بدلا منه حيث كشف جهاز الزمالك إن إصابة شيكابالا فى العضلة الضامة.

وضغط المقاصة وسط محاولات غير مكتملة على مرمى عواد وسط هدوء فى مجريات الأمور بالملعب وانحصار الكرة فى وسط الملعب بين الفريقان قبل أن يفضل ميتشو تأمين خط وسطه بإجراء التغيير الثالث للزمالك بالدفع بمحمود عبد العزيز بدلا من أحمد سيد زيزو ثم دفع جهاز المقاصة بصلاح أمين فى الدقيقة 75 فى آخر تغييرات الفريق الفيومى.



تشكيل الزمالك ضد مصر المقاصة

حراسة المرمى: محمد عواد مصر المقاصة ضد الزمالكتشكيل الزمالك ضد مصر المقاصةحراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي و احمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وامام عاشور خط الهجوم: مصطفى محمدمستبعدو الزمالك ضد مصر المقاصة

استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميتشو الرباعي محمد صبحي و اسلام جابر وكريم بامبو وعمر السعيد من قائمة الفريق لخوض مباراة المقاصة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

بدلاء الزمالك ضد مصر المقاصة

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من محمد ابوجبل ومحمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمود عبد العزيز واشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وخالد بوطيب. تشكيل مصر المقاصة ضد الزمالك حراسة المرمى: محمود حمدى. خط الدفاع : حسني فتحي وأحمد مودى ومحمد دسوقي وعاصم سعيد. خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وهاني سعيد و باولن فوافى وعبد الله مجدى. خط الهجوم: عمرو مرعى.

ترتيب الدورى المصرى اليوم



تشكيل الزمالك ضد مصر المقاصة



حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي و احمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وامام عاشور

خط الهجوم: مصطفى محمد

ترتيب الدورى المصرى اليوم



مستبعدو الزمالك ضد مصر المقاصة



استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميتشو الرباعي محمد صبحي و اسلام جابر وكريم بامبو وعمر السعيد من قائمة الفريق لخوض مباراة المقاصة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

ترتيب الدورى المصرى اليوم



بدلاء الزمالك ضد مصر المقاصة



ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من محمد ابوجبل ومحمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمود عبد العزيز واشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وخالد بوطيب.

تشكيل مصر المقاصة ضد الزمالك

حراسة المرمى: محمود حمدى.

خط الدفاع : حسني فتحي وأحمد مودى ومحمد دسوقي وعاصم سعيد.

خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وهاني سعيد و باولن فوافى وعبد الله مجدى.

خط الهجوم: عمرو مرعى.