شكرا لقرائتكم الجهاز الطبي للزمالك يكشف حجم اصابة زيزو و شيكابالا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الطبي للزمالك، أن التشخيص المبدئي لإصابة محمود عبد العزيز عبارة عن كدمة قوية في الركبة، وسيتوجه اللاعب لإحدى المستشفيات لإجراء أشعة وفحوصات طبية.

وتعرض زيزو لإصابة قوية في الدقيقة 90 من عمر لقاء الزمالك والمقاصة في الجولة الثانية للدوري ما أدى إلى عدم قدرته على استكمال اللقاء لنفاذ تغييرات الفريق الأبيض وكان محمود عبد العزيز زيزو قد حل بديلا فى المباراة بدلا من أحمد سيد زيزو.

وفي نفس الوقت أكد الجهاز الطبي للزمالك على إصابة محمود عبد الرازق بشد في العضلة الخلفية وإجهاد في العضلة الضامة وسيخضع لفحوصات خلال الساعات المقبلة.