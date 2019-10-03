اخبار الرياضه

الجهاز الطبي للزمالك يكشف حجم اصابة زيزو و شيكابالا...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الجهاز الطبي للزمالك يكشف حجم اصابة زيزو و شيكابالا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الطبي للزمالك، أن التشخيص المبدئي لإصابة محمود عبد العزيز عبارة عن كدمة قوية في الركبة، وسيتوجه اللاعب لإحدى المستشفيات لإجراء أشعة وفحوصات طبية.

 

وتعرض زيزو لإصابة قوية في الدقيقة 90 من عمر لقاء الزمالك والمقاصة في الجولة الثانية للدوري ما أدى إلى عدم قدرته على استكمال اللقاء لنفاذ تغييرات الفريق الأبيض وكان محمود عبد العزيز  زيزو قد حل بديلا فى المباراة بدلا من أحمد سيد زيزو.

 

وفي نفس الوقت أكد الجهاز الطبي للزمالك على إصابة محمود عبد الرازق بشد في العضلة الخلفية وإجهاد في العضلة الضامة وسيخضع لفحوصات خلال الساعات المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجهاز الطبي للزمالك يكشف حجم اصابة زيزو و شيكابالا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا