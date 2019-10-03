شكرا لقرائتكم الجهاز الطبي للزمالك يكشف حجم اصابة زيزو و شيكابالا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي نفس الوقت أكد الجهاز الطبي للزمالك على إصابة محمود عبد الرازق بشد في العضلة الخلفية وإجهاد في العضلة الضامة وسيخضع لفحوصات خلال الساعات المقبلة.
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