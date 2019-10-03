شكرا لقرائتكم ميودراج يستدعي عبدالمنصف وكاستيلو لمعسكر الاسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الصربي ميودراج يستيتش المدير الفني للنادي الاسماعيلي استدعاء محمود عبدالمنصف حارس المرمى وأحمد فتحي كاستيلو مدافع الفريق، للانضمام للمعسكر المقام في القاهرة لتعويض غياب الثنائى محمد فوزى للإيقاف و إبراهيم أبواليزيد للإصابة. يختتم، غداً الجمعة، فريق الإسماعيلى استعداداته لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة والنصف عصر السبت على استاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى العام. وتوجه فريق الدراويش عقب مباراة المصرى للقاهرة مباشرة دون العودة للإسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة وادى دجلة. Advertisements وخسر الإسماعيلى أمام الفريق البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف بواسطة ثلاث ضربات جزاء بجانب تعرض حارس الفريق محمد فوزى للطرد بعد حصوله على إنذار ثانٍ. فاز الدراويش فى الجولة الأولى للمسابقة على الجونة بهدف دون رد قبل أن يعود ويتلقى الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثانية للمسابقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميودراج يستدعي عبدالمنصف وكاستيلو لمعسكر الاسماعيلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.