شكرا لقرائتكم التشخيص المبدئ لإصابة زيزو تمزق فى أربطة الركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الطبى للزمالك على إرجاء الفحوصات الطبية لمحمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الفريق الأبيض، بسبب شدة الألم الذى يعانى منه اللاعب عقب الإصابة القوية التى تعرض لها فى الركبة أمام مصر المقاصة، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد السلام، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وكشف جهاز الزمالك إن هناك شكوك حول تعرض زيزو لتمزق فى أربطة الركبة حيث أوضح الكشف المبدئى إن هناك كدمة قوية قد لحقت باللاعب فى ركبته ما أدى إلى عدم قدرته على استكمال اللقاء ولكن لن يتم حسم التشخيص النهائى للاعب إلا بعد الخضوع لأشعة لمعرفة حجم الإصابة بشكل قاطع وكان من المقرر أن يتم نقله إلى المستشفى للخضوع لها عقب المباراة مباشرة ولكن تم إرجاء الأمر بسبب شدة الألم حيث لن يتمكن الجهاز الطبى من إجراء فحوصات له بسبب الآلام التى لحقت به وسيحصل اللاعب على راحة تامة قبل إجراء أشعة لتحديد حجم الإصابة.

وكان محمود عبد العزيز قد حل بديلا فى الشوط الثانى أمام المقاصة بدلا من أحمد سيد زيزو قبل أن يخرج فى الدقيقة 90 مصاباً وأكمل الزمالك اللقاء بـ10 لاعبين بعد نفاذ تغييراته فى اللقاء الذى انتهى لصالحه بهدف نظيف سجله أحمد سيد زيزو.