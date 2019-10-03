شكرا لقرائتكم الشارقة يقلب الطاولة على العين وينفرد بصدارة الدوري الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الشارقة انطلاقته المثالية في بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزا مثيرا في اللحظات الأخيرة 3 - 2 على ضيفه العين يوم الخميس في قمة مباريات المرحلة الثالثة للمسابقة.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت بالمرحلة ذاتها عن فوز الظفرة على مضيفه النصر 2 - 1، وحتا على ضيفه اتحاد كلباء 1 - صفر، في حين تعادل الجزيرة مع ضيفه شباب الأهلي دبي بدون أهداف.

وانفرد الشارقة حامل اللقب بصدارة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة، بعدما فاز في مبارياته الثلاث الأولى بالبطولة، في حين تجمد رصيد العين عند ست نقاط في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

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واتسمت مباراة الشارقة والعين بالإثارة والندية، حيث ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة، ليحسمها أصحاب الأرض في النهاية لمصلحتهم.

وبادر الشارقة بالتسجيل في الدقيقة 11 عن طريق إيغور كورونادو من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل بندر الأحبابي لمصلحة العين في الدقيقة 41.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف التوجولي لابا كودجو الهدف الثاني للعين في الدقيقة 52، غير أن إيغور كورونادو عاد لهز الشباك من جديد، مسجلا هدف التعادل للشارقة في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أحرز سالم سلطان هدف الفوز الثمين للشارقة، ليقود فريقه لحصد ثلاث نقاط ثمينة في حملته للدفاع عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي.