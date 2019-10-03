شكرا لقرائتكم الدوري الأوروبي: رباعية لأرسنال في مرمى ستاندر البلجيكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم البرازيلي اليافع غابريال مارتينيلي أوراق اعتماده في ملعب "الامارات" عندما سجل هدفين مبكرين ساهما في فوز أرسنال الإنجليزي على ضيفه ستاندر لييغ البلجيكي 4-صفر، الخميس في الجولة الثانية من المجموعة السادسة للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بعد فوزه الأول الكبير أيضا على اينتراخت فرانكفورت الالماني (3-صفر) الذي حقق فوزه الأول على حساب فيتوريا البرتغالي 1-صفر.

وضرب مارتينيلي (18 عاما) بقوة بكرة رأسية جميلة من زاوية ضيقة انفجرت في سقف مرمى الضيوف (13). وبعد دقيقتين، سجل غابريال هدفا ثانيا عندما هيأ لنفسه داخل المنطقة وسدد قوية في الزاوية اليسرى (15).

وفي كل مرة كانت الكرة داخل المنطقة كان أرسنال قادرا على التسجيل، وهذا ما صنعه جو ويلوك (20 عاما) بارضية إلى يسار الحارس مسجلا هدفه الثالث هذا الموسم (22). وفي الثاني، سجل سيبايوس الرابع متابعا ركنية ثم عرضية من المتألق مارتينيلي في المرمى الخالي (57).