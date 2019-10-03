بعد فوز الزمالك على المقاصة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري

الموجز

خطف الزمالك فوزًا صعبًا أمام نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف سجله لاعبه أحمد السيد "زيزو"، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

بهدف نظيف

الزمالك كان قد فاز في مباراته الأولى بالدوري بهدف نظيف أمام نظيره الاتحاد السكندري قبل الفوز اليوم أمام المقاصة الذي فاز في مباراته الأولى أمام نظيره أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

6 نقاط

الزمالك رفع رصيده إلى النقطة 6 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بيراميدز والأهلي، بينما توقف رصيد المقاصة عند النقطة 3.

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بيراميدز يتصدر الدوري

وتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري لهذا الموسم حتى الأن، بفارق الأهداف عن الأهلي الوصيف، وفي جعبة كل منهما 6 نقاط.

الأهلي يواصل مسلسل انتصاراته بالفوز على الإنتاج

ونجح الأهلي في الفوز على فريق الإنتاج الحربي برباعية دون رد، ليواصل مسلسل الانتصارات ببطولة الدوري بعد الفوز على فريق سموحة في الجولة الأولى، فيما فاز بيراميدز على فريق طنطا بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الثانية، حيث كان فائزًا في الجولة الأولى على إنبي برباعية دون رد.

صراع المركز الرابع بين المصري والمقاولون

أما المركز الرابع، فيتواجد فيه فريقي المصري والمقاولون العرب من تعادل وفوز وحيد، حيث فاز المقاولون العرب على طلائع الجيش في الجولة الأولى قبل أن يتعادل أمام سموحة في الجولة الثانية، فيما تعادل المصري مع الحرس في المباراة الأولى 2-2، ونجح في الفوز على الإسماعيلي في المباراة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.