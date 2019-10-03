أنت الحكم.. هل حرم محمد عادل المقاصة من ركلة جزاء أمام الزمالك؟.. زيزو يحرز أول أهداف الفارس الأبيض

الموجز

نجح نادي الزمالك في تسجيل الهدف الأول في مرمى فريق مصر المقاصة، خلال المباراة المقامة بينهما حاليا، على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019-2020.

وسجل الهدف الأول للفارس الأبيض اللاعب أحمد سيد زيزو في الدقيقة56.

ويدخل الأبيض مباراة اليوم تحت قيادة الصربى ميتشو، المدير الفنى، وفى جعبته ثلاث نقاط بعد الفوز فى الجولة الأولى على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد.

ويسعى الأبيض للفوز فى مباراة اليوم للحفاظ على تركيز اللاعبين لتصدر الدورى من البداية، وحرص "ميتشو" وجهازه المعاون خلال التدريبات الأخيرة على الحديث مع لاعبيه كثيراً، وطالبهم بضرورة التركيز الشديد داخل الملعب وعدم الانشغال بأى أمور أخرى، وعدم التفكير فى أزمة مباراة جينيراسيون السنغالى.

شهد الشوط الأول من مباراة الزمالك والمقاصة، لعبة تحكيمية مثيرة، طالب خلالها باولن فوافي لاعب الفريق الفيومي بركلة جزاء على محمود علاء مدافع الفريق الأبيض.

وتعرض "فوافي" للدفع من محمود علاء لكن حكم اللقاء محمد عادل أشار باستمرار اللعب، وسط اعتراضات قوية من دكة المقاصة.

هل حرم الحكم محمد عادل المقاصة من ركلة جزاء؟

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى من الفريقين، ولم يظهر الأبيض بمستواه المعهود في ظل التكتل الدفاعي وإغلاق مفاتيح اللعب من المقاصة.

وبدأ الفريقان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز.

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خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي و أحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وامام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

فيما جاء على مقاعد البدلاء كلًا من ابوجبل والونش ومحمد عبد الشافي وبوطيب ومحمود عبد العزيز واشرف بنشرقي واوناجم.

وجاء الدفع بإمام عاشور مفاجأة من المدير الفني الصربي خلال المباراة، والذي كان شارك محمد أوناجم بدلًا من إمام عاشور خلال المباريات الماضية.

فيما جاء تشكيل المقاصة مكون من حراسة المرمى: محمود حمدى.

خط الدفاع : حسني فتحي وأحمد مودى ومحمد دسوقي وعاصم سعيد.

خط الوسط: خالد أوتشو و صلاح ريكو وهاني سعيد و باولن فوافى وعبد الله مجدي.

خط الهجوم: عمرو مرعي.

على الجانب الآخر، يسعى المقاصة، تحت قيادة أحمد حسام ميدو، لتعويض الهزيمة من الزمالك فى كأس مصر.

وتحمل مواجهة اليوم الرقم 14 فى تاريخ مواجهات الفريقين، وشهدت المنافسات السابقة تساويهم فى كل شىء، حيث فاز كل منهما فى 6 مباريات، وتعادلا فى مباراة وحيدة، وسجل الأبيض 20 هدفاً منها، والمقاصة 18 هدفاً، وكانت البداية بينهما فى 2 أكتوبر 2010 وفاز وقتها الزمالك بنتيجة 4-3.