كورونادو يقلب تأخر الشارقة أمام العين ويقوده الى الصدارة









اسماء السيد - قاد البرازيلي ايغور كورونادو الشارقة الى الصدارة بعدما سجل هدفين ومرر كرة حاسمة حولت تأخر فريقه 1-2 أمام العين الى فوز مثير 3-2، الخميس في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

وافتتح كورزنادو التسجيل للشارقة عبر ركلة جزاء (11)، لكن العين ادرك التعادل عبر بندر الاحبابي (41)، ثم تقدم من خلال التوغولي لابا كودجو (52).

لكن لاعب الوسط البرازيلي الذي اختير افضل اجنبي في الموسم الماضي سجل التعادل (83)، ثم مرر كرة حاسمة الى البديل سالم سلطان سجل منها هدف الفوز الثمين (90).

ورفع الشارقة رصيده الى 9 نقاط بتحقيق فوزه الثالث تواليا مقابل 6 للعين الذي مني بخسارته الاولى.

وبدأ الشارقة المباراة بشكل قوي وافتتح التسجيل بعد 11 دقيقة بعدما تعرض كورونادو للعرقلة من الياباني تشوكاسا شيوتاني فاحتسبت ركلة جزاء سددها لاعب الوسط البرازيلي نفسه بنجاح.

وادرك العين الذي لم يفز على اصحاب الارض في اخر خمس مباريات بينهما التعادل قبل نهاية الشوط الاول باربع دقائق بعد تمريرة متقنة من محمد عبد الرحمن الى الاحبابي الذي سدد الكرة في الشباك.

وسجل كودجو القادم هذا الموسم الى العين من نهضة بركان المغربي هدف التقدم اثر ركنية وصلت الى محمد شاكر ومنه رأسية الى كودجو الذي سدد كرة قوية في شباك عادل الحوسني (52).

لكن كورونادو جنب الشارقة خسارته الاولى هذا الموسم بتسجيل التعادل بتسديدة بعيدة زاحفة (83)، قبل ان يرسل كرة متقنة من ركلة حرة طار لها سالم سلطان وزرعها برأسه في شباك الدولي خالد عيسى (90).

شاهد اهداف مباراة العين والجزيرة

شباب الاهلي والجزيرة

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تراجع شباب الاهلي الى المركز الثاني بعد تعادله مع مضيفه الجزيرة صفر-صفر.

وتوقف رصيد شباب الاهلي عند 7 نقاط، مقابل 4 للجزيرة الذي لم يعرف طعم الفوز للمباراة الثانية تواليا، بعد خسارته في المرحلة الماضية امام الوحدة 3-4.

ودعا حارس مرمى الجزيرة الدولي علي خصيف زملاءه الى"مراجعة حساباتهم لان مركز الفريق الحالي لا يتناسب مع اسماء النجوم التي تضمها تشكيلته".

وكان الجزيرة الذي استدعي 9 لاعبين من صفوفه الى تشكيلة منتخب الامارات المدعوة للقاء اندونيسيا في ابوظبي في 10 الحالي ضمن تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، الاكثر نشاطا في سوق الانتقالات وضم لاعبين مميزين في مقدمتهم عمر عبد الرحمن "عموري".

وقال خصيف "التعادل لا يرضينا بعدما خسرنا المباراة الماضية، كما انه من المفروض ان لا نفقد اي نقطة عندما نلعب على ملعبنا".

النصر والظفرة

تعرض النصر الذي كان يخوض مباراته الاولى تحت قيادة الهولندي يان فيرسلاين بعدما حل بديلا للبرازيلي كايو زاناردي للخسارة الثانية تواليا، بعد سقوطه امام ضيفه الظفرة بهدفين سجلهما محمد سيف (3) والهولندي ميخائيل روشيوفيل (24)، مقابل هدف للبرتغالي انطونيو دي كارفاليو (83).

ولعب الظفرة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه عبد الرحمن يوسف (88).

ورفع الظفرة رصيده الى 4 نقاط وتقدم للمركز السادس، وتراجع النصر للمركز الثالث عشر قبل الأخير وله نقطة.

وحقق حتا الصاعد فوزه الاول بتخطيه ضيفه الاتحاد كلباء بهدف عبدالله الصيعري في الدقيقة 21.

ورفع حتا رصيده الى 4 نقاط ليتقدم للمركز السابع، وبقي الاتحاد كلباء اخيرا من دون رصيد.

ويلعب الجمعة في ختام المرحلة، بني ياس مع الوحدة، وعجمان مع الوصل، والفجيرة مع خورفكان.