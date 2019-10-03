تعادل مانشستر يونايتد وألكمار و روما يفرط بالفوز على فولفسبيرغ









اسماء السيد - واصل مانشستر يونايتد الانكليزي نتائجه المتواضعة وعاد بنقطة التعادل السلبي من ارض الكمار الهولندي، الخميس في الجولة الثانية من المجموعة 12 لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم.

وجاءت المباراة متدنية المستوى ساهم فيها عشب صناعي انتقده بشدة مدرب يونايتد النروجي اولي غونار سولسكاير.

وأقيمت المباراة في دن هاغ وليس على "أي أف أي أس شتاديون" الخاص بألكمار لأن سقف ملعب الأخير انهار الشهر الماضي دون أن يؤثر ذلك على نتائج الفريق الذي يحتل المركز الثالث محليا بفارق نقطة فقط عن أياكس وإيندهوفن.

ورفع يونايتد بطل 2017 رصيده الى 4 نقاط بالتساوي مع بارتيزان بلغراد العائد بالفوز من ارض استانا الكازاخستاني، مقابل نقطتين لالكمار الذي خرج أيضا من الجولة الأولى بالتعادل مع مضيفه بارتيزان بلغراد 2-2.

ويعاني يونايتد الأمرين هذا الموسم ما جعله يتقهقر في المركز العاشر محليا بعد فشله في ترجمة الفرص الكثيرة التي حصل عليها الإثنين الماضي أمام ضيفه أرسنال، ما سمح للأخير بالعودة وإدراك التعادل.

وبعد أن استهل الموسم بشكل واعد باكتساحه تشلسي 4-صفر، فشل يونايتد في تسجيل أكثر من هدف في كل من مبارياته الثماني التالية في جميع المسابقات، بينها مباراة الجولة الأولى من المسابقة القارية حين أفلت رجال سولسكاير من فخ التعادل أمام ضيفهم أستانا الكازخستاني، وفازوا بهدف يتيم في وقت متأخر للمراهق مايسون غرينوود.

وقال سولسكاير الذي يبحث فريقه عن اول فوز خارج ملعبه منذ اذار/مارس "كانت الظروف صعبة لكن اعتقد اننا قمنا بعمل جيد. هذا يضعنا في موقف جيد".

ومنح سولسكاير الفرصة لابن اكاديمية النادي براندون وليامس، فيما صد الصخرة الدفاعية رون فلار كرة جميلة للشاب المتألق مع يونايتد مايسون غرينوود بعد نصف ساعة على انطلاق المواجهة.

وغاب عن يونايتد لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا لمشكلة في قدمه، علما بأنه شارك في مباراة فريقه ضد أرسنال الإثنين.

وفي الشوط الاول، بدا الكمار اكثر خطورة، والغى له الحكم هدفا بداعي التسلل.

في المقابل، لم ينجح لاعبو يونايتد في اصابة مرمى ألكمار طوال الدقائق الـ45 الاولى.

في الثاني لم تساعد تبديلات سولسكاير برغم دفعه بماركوس راشفورد وجيسي لينغارد، فاهدر ألكمار عدة فرص امام مرمى الاسباني دافيد دي خيا، وانتهت المباراة بتعادل سلبي.

وفي المباراة الثانية من المجموعة عينها، فرض النيجيري الشاب عمر صديق نفسه نجما لفوز بارتيزان بلغراد على استانا بتسجيله الهدفين (29 و73) فيما قلص الفارق لاستانا الايسلندي رونار مار سيغورجونسون بتسديدة رائعة (85).

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ملخص مباراة مانشستر يونايتد وألكمار

روما يفرط بتقدمه



كان التعادل الإيجابي 1-1 سيد الموقف في مباراتي المجموعة العاشرة من الجولة الثانية لدور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، بعدما فرط روما الايطالي بتقدمه أمام فولفسبيرغ النمسوي، فيما سجل بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني هدف التعادل في الدقائق القاتلة امام باشاك شهير التركي الخميس.

في النمسا، افتتح روما التسجيل عبر ركنية نفذها الارجنتيني خافيير باستوري وحولها ليوناردو سبيناتسولا برأسه اصطدمت بظهر المدافع وارتدت الى رأسه مجددا قبل أن تهز شباك الحارس ألكسندر كوفلر (27).

وهو الهدف الاول لسبيناتسولا منذ آب/ أغسطس 2014 بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الاوروبي "ويفا".

وعادل فولفسبيرغ الذي يشارك للمرة الاولى في مسيرته في دور المجموعات للمسابقة القارية، بفضل لاعب وسطه الدولي ميكايل ليندل من تسديدة استقرت في اعلى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس أنطونيو ميرانتي (51).

وحافظ روما على سجله خاليا من الخسارة أمام الاندية النمسوية في خلال 5 مواجهات، مع 3 إنتصارات وتعادلين.

وكان الفريق الايطالي افتتح رصيده في المسابقة القارية بفوزه في عقر داره على باشاك شهير برباعية نظيفة.

ملخص مباراة روما وفولفبيرغ

مونشنغلادباخ يعادل في الدقائق القاتلة

وفي اسطنبول، انتزع بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني تعادلا في الدقائق القاتلة من مضيفه باشاك شهير، بفضل باتريك هيرمان (90+1)، بعدما كان اصحاب الارض افتتحوا بالتسجيل عبر البوسني إدين فيسكا (55).

وتفادى مونشنغلادباخ خسارة ثانية تواليا بعدما كان سقط افتتاحا على ارضه برباعية نظيفة أمام فولفسبيرغ.

وتصدر روما وفولفسبيرغ برصيد أربع نقاط لكل منهما، فيما يحتل مونشنغلادباخ وباشاك شهير المركزين الثالث والرابع تواليا مع نقطة يتيمة.