نواذيبو الموريتاني يتخطى الجيش السوري في بطولة الأندية العربية









اسماء السيد - تأهل فريق اف سي نواذيبو الموريتاني إلى دور الـ16 من بطولة الأندية العربية في كرة القدم، بعد فوزه على ضيفه الجيش السوري 1-صفر الخميس في نواكشوط في اياب الدور الـ32.

وسجل ابلاي سي هدف الفوز الوحيد (17)، ليضمن تأهل فريقه بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.

وكان الفريق الموريتاني أكثر نشاطا وسيطرة وبادر بالهجوم منذ البداية على عكس الجيش الذي كان دون مستواه وعانى من أرضية الملعب الصناعية.

ونجح المدافع المتقدم ابلاي سي في تسجيل هدف الفوز الوحيد اثر كرة وصلته من ركلة ركنية اسكنها برأسه وسط المرمى (17).

Advertisements

وبقيت الأفضلية للمضيف حتى الدقيقة 37 التي شهدت اول هجمة للجيش انتهت لركنية لم يستفد منها، وكاد الجيش يدرك التعادل بكرة قوية لمؤمن ناجي صدتها العارضة.

ولم يختلف الحال في الشوط الثاني وبقيت الأفضلية للمضيف الذي هدد مرمى الجيش بكرات خطرة لياسين الشيخ وابرايسي تصدى لها الحارس الدولي إبراهيم عالمة احسن لاعبي فريقه.

ونشط الجيش نسبيا أواخر الشوط عبر مهاجمه محمد الواكد الذي سدد مرتين بخطورة تصدى لهما الحارس عبد المجيد ترابي محافظا على فوز فريقه وبالتالي التأهل لدور الـ16.

شاهد ملخص المباراة