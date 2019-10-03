الرجاء يعود بالفوز من أرض هلال القدس ويبلغ دور الـ16









اسماء السيد - جدد الرجاء الرياضي المغربي تفوقه على هلال القدس الفلسطيني 2-صفر الخميس على ملعب فيصل الحسيني في مدينة الرام، في إياب دور الـ32 من بطولة الأندية العربية في كرة القدم، ليلحق بركب المتأهلين الى دور الـ16.

وكان الرجاء قد فاز ذهابا 1-صفر في الدار البيضاء.

وبدا الرجاء الطرف الأفضل، وهو أمر متوقع نظرا للفوارق الفنية بين الفريقين. وحاول الفريق المضيف التكتل في منطقته لمنع مهاجمي الفريق المغربي من التسجيل وقد حققوا مرادهم في الشوط الأول برغم الفرص العديدة للفريق الأخضر، الذي لم يستثمر لاعبوه ضغطهم بالشكل الملائم حيث سدد حميد احداد كرة قوية تصدى لها الحارس رامي حمادة (8).

ومرر محمود بنحليب بالعرض لكن محسن متولي المتواجد امام المرمى لم يحولها الى الشباك (13).

واعتمد الهلال على المرتدات السريعة بواسطة الثنائي إبراهيم الحبيبي ومحمد يامين، وحاول الأخير مباغتة المرمى المغربي برأسية مرت بجوار القائم (26).

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وفي الشوط الثاني واصل الرجاء أفضليته واستعان بسلاح الخبرة ليحسم الأمور، فافتتح التسجيل عبر الكونغولي الديموقراطي لوامبا نغوما بتسديدة زاحفة خدعت الحارس حمادة اثر عرضية من مواطنه بين مالانغو (48).

وتخلى الهلال عن حذره وصنع بعض الفرص إلا انه لم يتمكن من اختراق الدفاع المغربي، حيث غابت الخطورة على مرمى الحارس أنس الزنيتي، وتمكن البديل أيوب نعناح من تعزيز تقدم الرجاء من تسديدة قوية اخترق المرمى الى يسار الحارس حمادة (82).

وتأهل الى ثمن النهائي الجزيرة الاماراتي، الوصل الاماراتي، الشرطة العراقي، الاتحاد السعودي، شباب الأردن الأردني، القوة الجوية العراقي، مولودية الجزائر الجزائري، أولمبيك أسفي المغربي، الاتحاد السكندري المصري، الشباب السعودي، الإسماعيلي المصري، المحرق البحريني والترجي التونسي والرجاء المغربي ونواذيبو الموريتاني.

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