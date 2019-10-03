الاسباني اورتيغا يُمنح البرونزية في سباق 110 امتار حواجز









اسماء السيد - منحت لجنة التحكيم الميدالية البرونزية في سباق 110 امتار حواجز الى العداء الاسباني اورلاندو اورتيغا بعد سقوطه ارضا اثر اعاقة غير مقصودة من الجامايكي عمر ماكلاود عندما فقد الاخير توازنه قبل امتار قليلة من خط النهاية في بطولة العالم لالعاب القوى في الدوحة.

وكان اورتيغا في مركز جيد للصعود الى منصة التتويج لكن اعاقته من قبل ماكلاود بددت حظوظه في احراز ميدالية.

وكان الفريق الاسباني تقدم باحتجاج اولي تم رفضه مباشرة بعد السباق، لكن لجنة التحكيم قررت انه كان مصيبا في مطالبته خلال التقدم باحتجاج ثان "تضمن عناصر جديدة".

وبالتالي فقد منحت برونزية ثانية لهذا السباق بعد برونزية الفرنسي باسكال مارتينو لاغارد علما بان السباق انتهى بفوز الاميركي غرانت هولواي امام الروسي سيرغي شوبنكوف الذي يلعب تحت راية محايدة نظرا لايقاف اتحاد بلاده بسبب عملية التنشط الممنهج.