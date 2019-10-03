استبعاد بوغبا من تشكيلة فرنسا وعودة مبابي









اسماء السيد - استبعد مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديديه ديشان لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي بول بوغبا من تشكيلة الديوك التي اختارها الخميس للمباراتين أمام أيسلندا في 11 تشرين الأول/أكتوبر وتركيا في 14 منه، ضمن تصفيات يورو 2020.

وخلت التشكيلة التي شهدت عودة نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي ولاعب وسط تشلسي الإنكليزي نغولو كانتي وحارس مرمى مرسيليا ستيف مانداندا، من أسماء لاعب الوسط المهاجم لنادي ريال بتيس الإسباني نبيل فقير الذي لم يتعاف بشكل كامل من إصابته، ومدافعي مانشستر سيتي الإنكليزي ايميرك لابورت، وبرشلونة الإسباني صامويل أومتيتي المصابين.

ويعاني بوغبا الذي استبعد أيضا من تشكيلة "الشياطين الحمر" في مواجهتهم لفريق ألكمار الهولندي الخميس ضمن مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، من مشكلة في القدم، علما بأنه شارك في مباراة فريقه ضد أرسنال الإثنين (1-1) في الدوري الإنكليزي.

ولم يشارك كانتي الذي تعرّض مطلع الموسم لاصابة في عضلة الفخذ الخلفية، مع منتخب بلاده في المباراتين أمام ألبانيا وأندورا الشهر الماضي.

من جانب اخر، يعود لاعب وسط توتنهام الإنكليزي تانغي ندومبيلي إلى خط وسط أبطال العالم.

وتلعب فرنسا أمام أيسلندا في ريكيافيك الجمعة قبل أن تستضيف تركيا في ستاد دو فرانس بعد ثلاثة ايام.

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ويحتل المنتخب الفرنسي، المركز الثاني في المجموعة الثامنة، برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف خلف تركيا، وأمام أيسلندا (12 نقطة) وألبانيا (9 نقاط) ومولودافيا (3 نقاط) وأندورا (بدون نقاط).

وفي ما يأتي أسماء اللاعبين:

- لحراسة المرمى: ألفونس أريولا (باريس سان جرمان)، هوغو لوريس (توتنهام الإنكليزي)، ستيف مانداندا (مرسيليا)

- للدفاع: لوكا دينيي (إيفرتون الإنكليزي)، ليو دوبوا (ليون)، كليمان لانغليه (برشلونة الإسباني)، لوكاس هرنانديز وبنجامان بافار (بايرن ميونيخ الالماني)، رافايل فاران (ريال مدريد الإسباني)، كورت زوما (تشلسي الانكليزي)، بريسنيل كيمبيمبي (باريس سان جرمان)

- للوسط: نغولو كانتي (تشلسي) بليز ماتويدي (يوفنتوس الإيطالي)، تانغي ندومبيلي وموسى سيسوكو (توتنهام)، كورنتان توليسو (بايرن ميونيخ)

- للهجوم: وسام بن يدر (موناكو)، كينغسلي كومان (بايرن ميونيخ)، أوليفييه جيرو (تشلسي)، أنطوان غريزمان (برشلونة)، جوناثان ايكوني (ليل)، توما ليمار (أتلتيكو مدريد)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان).