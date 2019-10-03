ساوثغيت يضم أبراهام وتوموري لتشكيلة إنكلترا









اسماء السيد - كوفئ تامي أبراهام وفيكايو توموري على بداية الموسم المميزة لهما مع فريقهما تشلسي الإنكليزي تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد، باستدعائهما الخميس من قبل المدرب غاريث ساوثغيت الى تشكيلة منتخب "الأسود الثلاثة" التي تستعد لخوض مباراتين ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم.

ويستضيف المنتخب الانكليزي نظيره التشيكي في 11 تشرين الأول/أكتوبر، ويحل ضيفا على البلغاري في 14 منه، ضمن منافسات المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة الى البطولة القارية.

وسبق لابراهام أن شارك في مباراتين وديتين مع إنكلترا أمام البرازيل وألمانيا في عام 2017، وهو فضّل منتخب "الأسود الثلاثة" على رغم أن نيجيريا كانت مهتمة بضمه الى صفوفها استنادا الى جذور والده.

وأتى استدعاء اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مجددا الى المنتخب، غداة افتتاح سجله التهديفي في دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي فاز بها فريقه على ليل الفرنسي 2-1. وأضاف المهاجم الشاب هدف الأمس، الى سبعة أهداف سجلها لصالح الـ"بلوز" في أول سبع مباريات من الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال مدرب منتخب إنكلترا غاريث ساوثغيت بشأن استدعاء أبراهام "كان قرارا سهلا، إنه أفضل هداف في الدوري الإنكليزي"، مضيفا "لقد أتاح له فرانك (لامبارد) فرصة رائعة، إلى جانب لاعبين إنكليز آخرين في تشلسي، كانت فرصة رائعة بالنسبة لهم ومكافأة لأكاديميتهم".

وأشار إلى أن اللاعب كان يسجل الأهداف دائما مع الفئات العمرية في المنتخب وتشلسي، وحتى لدى إعارته إلى الفرق الأخرى. أضاف "لقد اغتنم هذه الفرصة (وجوده مع تشلسي) حقا منذ بداية الموسم، لذا فهو يستحق التواجد مع المنتخب بشكل أكيد".

أما توموري، فكانت لديه إمكانية أيضا لتمثيل نيجيريا وكندا على المستوى الدولي، وهو تألق أيضا في مركز الظهير لتشلسي بعدما أدى بشكل مميز أيضا خلال فترة وجوده مع دربي كاونتي تحت قيادة لامبارد أيضاً في الموسم الماضي، عندما دافع عن ألوانه على سبيل الإعارة.

وفي حالة مشاركة أبراهام وتوموري في التصفيات المقبلة، فلن يعود بإمكانهما تمثيل بلديهما الأصليين.

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وقال ساوثغيت الذي قاد إنكلترا في صيف 2018 الى نصف نهائي مونديال روسيا، إنه "من غير الأخلاقي اختيار لاعب ما فقط للتأكد من أنه لن يستطيع لاحقاُ اللعب لمنتخب آخر"، معتبرا أن "فيك وتامي يستحقان التواجد مع منتخب انكلترا بجدارة".

وفي مقابل استدعاء اللاعبين الشابين، أبقى ساوثغيت عددا من أفراد تشكيلة مونديال 2018 خارج حساباته هذه المرة، مثل جيسي لينغارد (مانشستر يونايتد) وديلي ألي (توتنهام) وكايل ووكر (مانشستر سيتي).

ويحتل المنتخب الإنكليزي صدارة المجموعة الأولى في التصفيات برصيد 12 نقطة، بعد فوزه بمبارياته الأربع، أمام تشيكيا (9)، وكوسوفو (8)، ومونتينيغرو (2)، وبلغاريا (2).

وفي ما يأتي أسماء اللاعبين:

- لحراسة المرمى: نيك بوب (بيرنلي)، توم هيتون (أستون فيلا)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)

- للدفاع: ترنت ألكسندر-أرنولد وجو غوميز (ليفربول)، بن تشلويل (ليستر سيتي)، مايكل كين (إيفرتون)، هاري ماغوير (مانشستر يونايتد)، داني روز (توتنهام)، تايرون مينغز (أستون فيلا)، كيران تريبيير (أتلتيكو مدريد الإسباني)، فيكايو توموري (تشلسي)

- للوسط: روس باركلي ومايسون ماونت (تشلسي)، جوردن هندرسون وديكلان رايس (وست هام)، هاري وينكس (توتنهام)، جيمس ماديسون (ليستر سيتي)، فابيان ديلف (ايفرتون)

- للهجوم: تامي أبراهام (تشلسي)، هاري كاين (توتنهام)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، جايدون سانشو (بوروسيا دورتموند الألماني)، رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، كالوم ويلسون (بورنموث).

