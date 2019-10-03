بهدف زيزو الزمالك يسجل 3 نقاط جديدة فى الجولة الثانية من دورى المصري

يلعب فريق مصر للمقاصة مباراة الأسبوع الثانى قى الدورى المصرى، ويأمل الفريق الفيومى فى تحقيق الفوز بالمباراة المرتقبة، كما يسعى فريق المقاصة فى حسم الانتصار ومواصلة المشوار فى طريق القمة، ويطمح فريق مصر للمقاصة فى تقديم المستوى المطلوب تحت القيادة الفنية الجديدة ومواصلة المنافسة نحو الصدارة.

يخوض فريق الزمالك لقاء الجولة الثانية فى الدورى المصرى موسم 2019/2020، ويأمل فريق مدرسة الفن والهندسة فى تحقيق الانتصار فى اللقاء وحجز مقعد له ضمن المتصدرين، كما يأمل أصحاب القلعة البيضاء فى حصد نقاط المباراة واستمرارة سلسلة الانتصارات وتحقيق النتائج الإيجابية، ويطمح الفريق فى تقديم مستوى فنى وبدنى جيدين وإسعاد الجماهير العاشقة للفريق.

تقام مباراة الأسبوع الثانى فى الدورى المصرى بين فريقى مصر للمقاصة والزمالك يوم الخميس 3/10/2019،وتنطلقصافرة المباراة فى الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وبالتاسعة بالتوقيت الدولى للسعودية، وفى الساعة السادسة بالتوقيت الدولى لغرينتش.

ملخص نتيجة مباراة الزمالك ومصر المقاصة

بداية المُباراة

الزمالك – مصر للمقاصة

مرور 25 دقيقة

الزمالك 0 – 0 مصر للمقاصة

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نهاية الشوط الأول

الزمالك 0 – 0 مصر للمقاصة

بداية الشوط الثاني

الزمالك 0 – 0 مصر للمقاصة

د ’56 جوووووووووول! أحمد سيد زيزو

نهاية المباراة الزمالك 1 – 0 مصر للمقاصة