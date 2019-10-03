ميتشو بجلسة خاصة مع مدافعي الزمالك لتحذيرهم من سرعات المقاصة

اجتمع الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، مع مدافعي الفريق بجلسة خاصة، وذلك استعدادا للقاء مصر المقاصة ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الخميس المقبل، على استاد السلام.

وجاء خلال الجلسة تحذيرات ميتشو للاعبيه من سرعات لاعبي مصر المقاصة، وخاصة من كل من صلاح أمين، وعمرو مرعى، والأثيوبى شيمليس بيكيلى، وكذلك حذر مدافعي الفريق من الكرات الطويلة والتي يتميز بها لاعبي المقاصة والتي يستطيعوا من خلالها ضرب الدفاع.

ووجه ميتشو كلمت للاعبي خط الوسط كذلك مشددا عليهم ضرورة الالتزام بالأدوار الدفاعية، والعمل على افساد هجمات المقاصة داخل منطقة الوسط، والاستحواذ على الكرة ومنعهم دخول منطقة الجزاء.