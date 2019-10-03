نادي الزمالك يعلن عن حقيقة تغريم اللاعب محمود علاء ٥٠٠ ألف جنيه

اعلن مسئولي إدارة نادي الزمالك، على نفيهم توقيع غرامة مالية على اللاعب محمود علاء مدافع فريق نادي الزمالك، مثل ما تردد خلال الساعات الماضية بأن إدارة النادي سوف تغريم اللاعب دفع مبلغ 500 ألف جنيه مصري، بداعي وجود مشادات عنيفة حدثت بين اللاعب وبين محمد عنتر.

كما قد صرح المصدر من داخل النادي على أن اللاعب محمود علاء لم يكن طرف أساسي في أزمة اللاعب محمد عنتر، حيث أن الأزمة التي حدثت مؤخرا كانت بين الأخير محمد عنتر ومع كل من طارق حامد وساسي وكانت عبارة عن مشادة كلامية فقط داخل ملعب وانتهت في الحال ولم تدم طويلا مثل ما أثير.