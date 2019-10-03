“أحدث” ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020 / الأهلي في مقدمة الترتيب بعد...

نرصد لكم في هذا المقال ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز لموسم 2019-2020، بعد مباريات أمس الأربعاء 2 أكتوبر 2019، حيث أجريت مبارتان في إطار الأسبوع الثاني من عمر المسابقة بالموسم الجديد، وكان اللقاء الأول بين الإسماعيلي والمصري والذي انتهي بفوز المصري 3-1 على الإسماعيلي، وكان اللقاء الثاني بين الأهلي والإنتاج الحربي، وكانت نتيجة اللقاء فوز الأهلي علي الإنتاج الحربي 4-صفر.

ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، بعد مباريات أمس الأربعاء 2/10/2019 يتصدر فريق نادي الأهلي ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 6 نقاط، ويدخل المصري في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويحتل المركز الثالث فريق المقاولون برصيد 4 نقاط، و ننتظر مباريات اليوم في إطار مباريات الأسبوع الثاني لمعرفة مراكز الفرق بعد الجولة الثانية.

ترتيب جدول الدوري المصري موسم 2019-2020

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أهمية ترتيب جدول الدوري المصري الموسم الجديد

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أحبائي المتابعين نتمنى أن نكون قدمنا لكم في هذا التقرير، كل ما تريدون معرفته في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، ونحن معكم لتقديم كل جديد، في حينة ونتمنى أن ننال رضاكم، ويسعدنا تلقي أي إستفسار لديكم.