ميشو يكشف عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام مصر المقاصة

يلتقي فريق ميت عقبة اليوم في مواجهة هامة مع فريق مصر المقاصة، والمقرر أقامتها على استاد السلام بتمام الثامنة مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأبيض لتخطي “دوّامة” مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز لاكتساب الـ 3 نقاط لمواصلة الفوز في بطولة الدوري، وبالوقت نفسه يبحث المقاصة لتحقيق الفوز على الفارس الأبيض والثأر من الخسارة التي تعرض لها بهدف دون رد، وخروجه من بطولة كأس مصر.

وسيدخل ميتشو مواجهة اليوم بتشكيل يضم كلا من :

فى حراسة المرمى: محمد عواد.

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خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء وبجواره محمد عبد الغنى أو محمود حمدى الونش، وحمدى النقاز.

خط الوسط: فرجانى ساسى، طارق حامد، محمود عبد الرزاق شيكابالا، أشرف بن شرقى، وخالد بوطيب.

خط الهجوم مصطفى محمد.