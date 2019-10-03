محاولات باتحاد الكرة لنقل ودية المنتخب مع بتسوانا لاستاد برج العرب

يتطلع مسئولو اتحاد الكرة لإقامة مباراة منتخب مصر الودية أمام بتسوانا علي ستاد برج العرب بالاسكندرية بدلا من ستاد القاهرة بالمباراة المقرر لها يوم 14 أكتوبر الجاري، ويسعى الاتحاد لإقناع كابتن حسام البدري بذلك.

جاء ذلك لان الملعب سيكون تحت سيطرة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” وبذلك لن يتمكن المنتخب من مواجهة كينيا بافتتاح التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والمقامة علي ستاد القاهرة بشهر نوفمبر المقبل، على ان تكون البطولة لتحت ٢٣ سنة في مصر باستضافة ستاد القاهرة لمباريات المجموعة الأولي التي تضم منتخب مصر في نوفمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة البتسوانى اشترط على الاتحاد المصري تحمل تكلفة إقامته طوال فترة تواجده في مصر، وهذا ما وافق عليه اتحاد الكرة على تحمل تكاليف إقامة وانتقالات منتخب بتسوانا، قبل مواجهة منتخب مصر وديا يوم 14 أكتوبر المقبل، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.