بهدفين محمد صلاح ينهي مباراة ليفربول اليوم ملخص ونتيجة مباراة ليفربول وريد بول بالجولة الثانية من دور مجموعات دوري الأبطال تقام مباراة الجولة الثانية فى المجموعة الخامسة بدورى أبطال أوروبا يوم الأربعاء 2/10/2019، ويستضيف فريق ليفربول منافسه ريد بول ساليزبورج على ملعب الآنفيلد، ويسعى ليفربول فى العودة من جديد وتحقيق الفوز، بينما يطمح ساليزبورج فى حسم الانتصار والابتعاد بالصدارة وحيد.

ويحل فريق ليفربول فى المركز الثالث بالمجموعة بدون رصيد بعد خسارته على يد نابولى فى مباراة الجزولة الأولى بنتيجة 2-0، ويذكر أن ليفربول قد حقق الفوز فى مباراة الجولة الماضية على فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة 1-0 .

ويحتل فريق ريد بول صدارة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط من تحقيقه الفوز بنتيجة قاسية على فريق جينيك بنتيجة 6-2 فى اللقاء الماضى، وكان الفريق النمساوى قد حقق الفوز على فريق أوستريا ويان برباعية مقابل هدف.

تقام مباراة الجولة الثانية فى المجموعة الخامسة بدورى أبطال أوروبا مساء الأربعاء 2/10/2019، وتنطلق المباراة فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وبالساعة العاشرة بتوقيت السعودية الدولى، وفى الساعة السابعة بالتوقيت الدولى لغرينتش.

ملخص واهداف مباراة ليفربول وريد بول

دخول الريدز لبداية العمليات الإحمائية

بداية الشوط الاول

6: ركنية أولى للريدز بعد محاولة اختراق من صلاح لدفاعات سالزبورج…

جووووووووووووووووووووووووووووووووووول جوووووووووووول ماني يسجل الأووووووول

9: تمريرة بينية من فيرمينو إلى ماني يسجلها الأخير بكل سهولة من الجهة اليسرى في شباك سالزبورج معلنًا تقدم الريدز!

19: روبو يغلق منافذ المرور من الجهة اليسرى! يرجى المحاولة مرة أخرى. #ليفربول_سالزبورج 1 – 0

روبووووووووو جوووووووووووووووووووووووووووول الثااااااني للريدز

25: تمريرات سريعة ومتتالية بين أقدام الريدز من الجهة اليسرى إلى اليمنى، يرسل من خلالها ترينت تمريرة ساحرة إلى روبو مضاعفًا النتيجة للريدز! #ليفربول_سالزبورج 2 – 0

30: صلاح ينفرد بالمرمى ويسدد كرة قوية ولكنها تمر بجانب القائم بسنتيمترات قليلة! الثالث يقترب…

جوووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاااااالث الثالث الثاااااالث من صلااااااااااح

36: صلاح يقوم بواجبه الهجومي الرائع ويتابع كرة ساقطة من حارس مرمى الضيوف كان قد سددها فيرمينو ليستغل محمد الفرصة ويسجل الثالث بكل سهولة! #ليفربول_سالزبورج 3 – 0

40: الهدف الأول للضيوف. #ليفربول_سالزبورج 3 – 1

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نهاية شوط أول رائع من الريدز! لا مانع من تسجيل المزيد في الشوط الثاني يا رجال

إلى أحداث الشوط الثاني…

54: ماني يمر من الأول والثاني ويمرر كرة لفينالدوم يسددها بقوة ولكنها خارج المرمى

56: الهدف الثاني للضيوف. #ليفربول_سالزبورج 3 – 2

هدف التعادل لسالزبورج. #ليفربول_سالزبورج 3 – 3

62: التغيير الأول في صفوف الريدز… خروج هندرسون دخول ميلنر

جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول صلااااااااااااح يسجل الراااااااااابع

69: صلاح يستغل تمريرة رأسية رائعة من فيرمينو يسددها بقوة في المرمى معلنًا تقدم الريدز مرة أخرى… #ليفربول_سالزبورج 4 – 3

71: كانت ستحدث مرة أخرى! #ليفربول_سالزبورج 4 – 3

3 نقاط ثمينة في طريق الحفاظ على اللقب

تشكيلة ليفربول اليوم

إليكم اختيارات كلوب لبداية مباراة #ليفربول_سالزبورج…