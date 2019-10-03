لويس سواريز يقود برشلونة للثلاث نقاط| ملخص مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم فى دورى ابطال اوروبا يخوض فريق برشلونة الإسبانى مباراة الجولة الثانية فى المجموعة السادسة بدوري الأبطال، ويأمل البلوجرانا فى تحقيق الفوز بالمباراة المرتقبة، كما يسعى الكتالونى فى خطف الانتصار على أرضه وبين جماهيره وتقديم الأداء الأفضل والمميز، ويطمح البارسا فى خطف نقاط اللقاء وتصدر المجموعة والعودة لفرض سيطرته على اللقاءات الهامة والمرتقبة.

يلعب فريق انتر ميلان مباراة الجولة الثانية من المجموعة السادسة بدورى أبطال أوروبا، ويأمل فريق الأفاعى فى خطف الانتصار فى اللقاء المرتقب، كما يسعى فريق النيرزورى فى تقديم عرض ممتع وأداء مميز فى المباراة النارية وسط جماهير ومشجعين أقوياء، ويطمح الانتر فى خطف نقاط اللقاء وتصدر المجموعة الخاصة .

والجدير بالذكر أن المجموعة السادسة تتساوى جمع فرقها فى عدد النقاط برصيد نقطة واحدة، ويشارك فى المجموعة كلا من فرق برشلونة وبروسيا دورتموند وانتر ميلان وسلافيا براج.

كما يذكر أن المباراة المرتقبة سوف يتم نقلها على قناة bin sport hd1، بجانب استوديو تحليلى كبير خاص بالمباراة للتعليق على أهم أحداث اللقاء وتحليل المباراة فور الانتهاء.

ملخص مباراة برشلونة وانتر ميلان بدوري الأبطال