نتيجة مباراة برشلونة وأنتر ميلان اليوم الأربعاء 2-10-2019 في دوري أبطال أوروبا

نتيجة مباراة برشلونة وأنتر ميلان اليوم الأربعاء الموافق 2-10-2019 في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا، حيث تترقب الجماهير في كل مكان حول العالم مشاهدة مباراة برشلونة اليوم ضد انتر ميلان في قمة مباريات المجموعة السادة، والتي يتوقع الجميع ن تشهد الكثير من الإثارة والمتعة في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز، والحصول على نقاط المباراة من أجل حصد المزيد من النقاط، وحجز بطاقة التأهل للدور التالي من البطولة.

مباراة برشلونة وأنتر ميلان اليوم

من المتوقع أن يبدأ البرسا مباراة اليوم بشكل هجومي كبير، وخاصة أن المباراة تقام على ملعب الكامب نو معقل فريق البرسا ووسط جماهيره، وكان برشلونة قد تعادل خلال الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري الأبطال أمام بروسيا دورتموند بدون أهداف، وعلى الجانب الآخر، فقد تعادل أنتر ميلان أمام سلافيا براج بهدف لكل فريق، ويتصدر أنتر ميلان صدارة المجموعة السادسة بجانب براغ بنقطة واحدة في أنتظار نتيجة لقاء اليوم.

موعد مباراة برشلونة وأنتر ميلان

من المقرر أن يكون توقيت مباراة برشلونة وأنتر ميلان اليوم الأربعاء الموافق 2-10-2019 في قمة مباريات المجموعة السادسة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي على ملعب الكامب نو معقل فريق ليفربول ووسط جماهيره في مباراة ستكون غاية في القوة والإثارة في ظل وجود الكثير من النجوم داخل صفوف الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأنتر ميلان

تشهد مباراة برشلونة وأنتر ميلان الكثير من المتابعة الإعلامية والجماهيرية الكبيرة، حيث تبحث الكثير من الجماهير عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا، وستكون المبراة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، وذلك من خلال قناة بي ان HD1 بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

نتيجة مباراة برشلونة وأنتر ميلان